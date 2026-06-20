Memorandum između SAD i Irana donosi smanjenje cijena

Memorandum o razumijevanju između SAD i Irana i otvaranje Ormuskog moreuza donijeće Republici Srpskoj stabilizaciju cijena goriva na pumpama, pad inflacije i jeftinije sirovine iz EU.

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Memorandum o razumijevanju između SAD i Irana, kojim je zaustavljen sukob na Bliskom istoku, donijeće Republici Srpskoj stabilizaciju cijena goriva, smanjenje inflatornih pritisaka i ekonomski oporavak njenih glavnih spoljnotrgovinskih partnera iz EU, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva Srpska.

Ovaj memorandum će, kako je navedeno, znatno ubrzati normalizaciju globalnih privrednih tokova kroz stabilnije snabdijevanje energentima.

"Najvažnija hitna mjera je trenutno i besplatno otvaranje Ormuskog moreuza za komercijalne brodove i naftne tankere. Ovim se uklanja pomorska blokada iranskih luka i stabilizuje tranzit četvrtine svjetske nafte", istakli su u resornom ministarstvu.

Kako je naglašeno, povratak iranske nafte na tržište već je počeo spuštati cijenu nafte ka nivou od oko 72 do 80 dolara po barelu, što direktno umanjuje globalne troškove transporta i proizvodnje.

U resornom ministarstvu napominju da stabilno tržište energenata smanjuje pritisak na centralne banke, što otvara prostor za postepeno snižavanje kamatnih stopa i jeftiniji kapital za privredu.

"Republika Srpska nema direktnu ekonomsku razmjenu velikog obima sa Iranom, ali će snažno osjetiti pozitivne efekte preko makroekonomskih kretanja u regionu i EU", smatraju u Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Naveli su da pad cijena sirove nafte na svjetskim berzama dovodi do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

To, kako je istaknuto, direktno smanjuje ulazne troškove domaćim prevoznicima, poljoprivrednicima i kompletnoj prerađivačkoj industriji.

"Republika Srpska je visoko uvozno zavisna ekonomija. Kako popuštaju inflatorni pritisci u EU (prije svega u Njemačkoj, Italiji i Austriji), doći će do stabilizacije cijena uvoznih sirovina, hrane, mašina i potrošačke robe na domaćem tržištu", kažu u resornom ministarstvu.

Privreda Republike Srpske, posebno drvoprerađivački sektor, metalska industrija i proizvodnja obuće, zavisi od narudžbina iz EU, a ekonomski oporavak zapadnoevropskih zemalja usljed jeftinijih energenata značiće veći broj ugovora i sigurniji plasman robe za domaće izvoznike.

Period jeftinijeg energetskog transporta, naglašeno je, donosi predvidivost bankarskom sektoru, što za privredu Republike Srpske znači lakši pristup kreditnim linijama za investicije pod povoljnijim uslovima.

U Ministarstvu privrede i preduzetništva smatraju da će pojeftinjenje nafte i stabilizacija lanaca snabdijevanja značajno olakšati poslovanje privrednih subjekata u Republici Srpskoj, direktno smanjujući troškove proizvodnje i transporta.

Izvozno orijentisana preduzeća, koja su zbog geopolitičkih kriza trpjela dvostruki pritisak, odnosno visoke cijene sirovina i skup prevoz do kupaca u EU dobijaju ključni zamajac za rast konkurentnosti i profitabilnosti.

U resornom ministarstvu su istakli da će izvozni sektor Republike Srpske (drvoprerada, metalska industrija, tekstil i obuća) osjetiti poboljšanja kroz nekoliko ključnih faktora, među kojima i snižavanje cijena dizela na domaćim pumpama, što direktno obara cijenu drumskog transporta robe ka Njemačkoj, Austriji, Italiji i Hrvatskoj.

To će, kako su naveli, izvoznicima omogućiti da proizvode ponude po konkurentnijim cijenama.

"Većina izvoznika radi po principu lon-poslovanja ili uvozi repromaterijal (plastiku, hemikalije, metalne profile). Kako padaju troškovi globalnog brodskog i avio-transporta sirovina, nabavne cijene ovih materijala postaju znatno niže", napominju u Ministarstvu.

Tokom blokade pomorskih puteva, kako je naglašeno, troškovi kontejnerskog transporta iz Azije enormno su rasli.

"Stabilizacija ruta i jeftinija nafta stabilizuju globalne cijene prevoza, što domaćim izvoznicima omogućava lakše planiranje dugoročnih ugovora sa zapadanoevropskim partnerima", naglašavaju u resornom ministarstvu.

Kada evropske fabrike, posebno auto-industrija i građevinarstvo, smanje svoje račune za energente, iz Ministarstva su napomenuli da se javlja novi investicioni ciklus što automatski povećava broj narudžbi za komponente i robu koja se proizvodi u Republici Srpskoj.