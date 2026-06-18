logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hamnei o sporazumu sa SAD: Imao sam drugačije mišljenje, ali dobio sam garancije

Hamnei o sporazumu sa SAD: Imao sam drugačije mišljenje, ali dobio sam garancije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da je Teheran pristao na memorandum sa SAD tek nakon dobijenih garancija o zaštiti interesa iranske nacije, naglašavajući da pregovori ne znače odustajanje od principa niti popuštanje pritiscima.

Hamnei nakon sporazuma sa SAD: Pristao sam tek nakon garancija za Iran Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc.

Vrhovni vođa Islamske revolucije, ajatolah Modžtaba Hamnei, uputio je zvaničnu poruku iranskoj naciji povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

U svom obraćanju naciji, Hamnei je istakao da su iranski zvaničnici uložili ogromne napore vođeni dobrom voljom, ali je istovremeno oštro komentarisao stav Vašingtona.

"U procesu dostizanja ove faze, nadležni zvaničnici su, iz iskrene zabrinutosti i dobre volje, uložili velike napore, i naravno, američki predsjednik je bio taj koji je, iz očaja, koristio sve vrste pritiska i uticaja da bi se ovo dogodilo", navodi se u poruci vrhovnog vođe.

Posebno je zanimljiv dio pisma u kojem Hamnei priznaje da je lično imao drugačije mišljenje o pregovorima sa Amerikom, ali da je na kraju popustio pod jasnim uslovima i garancijama koje je dobio od izvršne vlasti.

Iako je iz principijelnih razloga imao potpuno drugačiji pogled na cjelokupnu situaciju, vrhovni vođa je ipak dao zeleno svjetlo za sporazum.

Na takav potez se odlučio tek nakon što je predsjednik Irana, u svojstvu šefa Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, čvrsto garantovao zaštitu prava iranske nacije, kao i Fronta otpora.

Jasna crvena linija za Teheran i dalje postoji, s obzirom na to da je iranski predsjednik izričito obećao da zemlja ni u kom slučaju neće ispuniti zahtjeve ako američka strana postavi pretjerane ili ucjenjivačke zahtjeve u nastavku pregovaračkog procesa.

"Od ovog trenutka, mi, odnosno vi, ponosna nacija, i ovaj ponizni sluga, čekaćemo ostvarenje pomenutih uslova", rekao je Hamnei, javlja Klix.

Iranski lider je poslao jasnu poruku domaćoj javnosti, ali i Vašingtonu, da predstojeći direktni susreti ne znače kapitulaciju ili popuštanje pod pritiskom.

"Međutim, samo po sebi je očigledno da razgovori uživo koji će se voditi u budućnosti neće značiti prihvatanje neprijateljskog stava", zaključio je vrhovni vođa, završavajući pismo molitvama za pobjedu i trijumf "časne iranske nacije".

Ovo obraćanje jasno pokazuje da, iako je Teheran pristao da potpiše memorandum o kome je govorila i američka strana, unutar Irana i dalje vlada duboko nepovjerenje prema Vašingtonu, a sudbina sporazuma zavisiće isključivo od ispunjenja postavljenih uslova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Modžtaba Hamnei Iran SAD sporazum

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ