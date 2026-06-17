"Bacaćemo im bombe pravo na glave": Tramp uputio oštru pretnju Iranu zbog sporazuma

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je da bi sukob sa Iranom mogao ponovo da eskalira ukoliko ne bude postignut sporazum prihvatljiv za obe strane.

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Američki predsjednik Donald Tramp je na samitu G7 rekao da će Sjedinjene Države "ponovo početi da bacaju bombe" ako mu se ne sviđa sporazum sa Iranom.

Tramp je izjavio da predloženi sporazum o okončanju sukoba na Bliskom istoku, koji bi trebalo da bude formalizovan na ceremoniji potpisivanja u Ženevi u petak, "nije konačan", javlja CNBC.

"To je memorandum o razumijevanju, i ako mi se ne sviđa, vratićemo se pucanju na njih, bacanju bombi na njihove glave. Neće mi se svideti ako se ne ponašaju dobro. Počećemo ponovo da im bacamo bombe pravo na glave", rekao je američki predsjednik na samitu u Evijanu, u Francuskoj.

Lideri Grupe sedam najbogatijih zemalja svijeta - Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Kanade, Italije i Japana - okupljaju se u alpskom gradu na samitu, a među pozvanima su i predstavnici Evropske unije i Ukrajine.