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Tramp kritikovao Izrael: Ne morate svaki put kad tražite nekog srušiti cijelu zgradu

Tramp kritikovao Izrael: Ne morate svaki put kad tražite nekog srušiti cijelu zgradu

Autor Haris Krhalić
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Američki predsjednik Donald Tramp se na samitu G7 osvrnuo na novi nuklearni sporazum i uputio direktno upozorenje Iranu. Tramp je takođe javno iskritikovao vojnu taktiku Benjamina Netanjahua i napade Izraela na stambene objekte u Libanu.

Tramp uputio prijetnju Teheranu, pa oštro udario na Netanjahua zbog Libana Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp sastao se na samitu grupe G7 s katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom al Tanijem, gdje se osvrnuo na mirovni sporazum s Iranom i oštro prokomentarisao trenutne poteze Izraela u Libanu.

Tramp je naglasio da mu je tokom pregovora jedino bilo važno da Teheran nikada ne dođe u posjed nuklearnog naoružanja, što je, kako tvrdi, u novom dokumentu jasno definisano.

Američki predsjednik je uputio direktno upozorenje iranskim vlastima u slučaju kršenja potpisanih stavki.

"Iran neće razvijati, neće kupovati i neće imati nikakve veze s nuklearnim oružjem. Ako to učine, suočiće se s nezamislivim posljedicama. Na Iran će se sručiti pakao", kategoričan je bio Tramp.

On je odbacio tvrdnje da je njegov cilj bio nasilna promjena režima u Teheranu, istakavši da takvi procesi istorijski nikada ne uspijevaju, iako je dodao da je smrt nekoliko iranskih lidera u praksi dovela do sličnog ishoda.

Tramp je potvrdio i da će SAD preuzeti i ukloniti iranske zalihe obogaćenog uranija, napomenuvši da samo SAD i Kina posjeduju adekvatnu opremu za taj zadatak nakon što se cijela planina urušila na to mjesto.

Kritike na račun Obame i Netanjahua

Predsjednik SAD-a iskoristio je priliku da ponovo iskritikuje nuklearni sporazum iz 2015. godine (JCPOA) koji je sklopila administracija Baraka Obame, nazvavši ga "najglupljim sporazumom koji je ikada vidio" i tvrdeći da bi Iran bez njegove intervencije već imao atomsku bombu.

Posebnu pažnju privukao je Trampov komentar o odbijanju Izraela da povuče snage iz Libana, što ozbiljno ugrožava uspjeh mirovnog plana. Iako je naveo da s premijerom Benjaminom Netanjahuom ima efikasan odnos, javno je uputio kritike na račun izraelske vojne taktike.

"Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi gine. Ne morate srušiti cijelu stambenu zgradu svaki put kada tražite nekoga. U tim zgradama živi mnogo ljudi i nisu svi pripadnici Hezbolaha", izjavio je Tramp, kritikujući i činjenicu da je Izrael izveo napade na Liban samo dva sata prije zvaničnog potpisivanja sporazuma.

Na kraju je podsjetio izraelsko rukovodstvo na ulogu Vašingtona u njihovoj bezbjednosti.

"Bez Sjedinjenih Država, bez mene, ne bi bilo Izraela jer nijedan drugi predsjednik nije bio spreman učiniti ono što sam ja učinio. Ali sada Bibi mora pokazati više odgovornosti kada je riječ o Libanu", zaključio je Tramp.

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Tagovi

Donald Tramp SAD Iran Izrael Benjamin Netanjahu

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