SAD i Iran potpisali sporazum od 14 tačaka: Otvara se Ormuski moreuz, ukidaju sankcije...

Sporazum takođe predviđa da nijedna strana neće pokretati vojne akcije i da će se poštovati teritorijalni integritet i suverenitet Libana.

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Predsjednik Donald Tramp i njegov iranski kolega, Masud Pezeškijan, potpisali su sporazum, čime bi Ormuski moreuz trebalo ponovo da bude otvoren.

Dokument od 14 tačaka, poznat kao Memorandum o razumjevanju, predviđa da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, kao i osnivanje fonda od 300 milijardi dolara za "obnovu i ekonomski razvoj" zemlje, iako SAD nisu u obavezi da finansijski učestvuju.

Podsjetimo, sukob SAD i Izrael su započeli sukob sa Iranom krajem februara.

Američka administracija je istakla da se dogovor temelji "na učinku", što znači da će Iran osjetiti njegove koristi samo ako ispuni svoje obaveze.

Iako mnoga pitanja ostaju otvorena, ovo se zna o ključnim tačkama:

Tačka 1: Kraj sukoba "na svim frontovima"

Prvi dio sporazuma predviđa "trenutni i trajni" prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban.

Iz američke perspektive, Tramp je zabrinut da bi izraelske operacije protiv Hezbolaha mogle da ugroze sporazum sa Iranom.

Teheran je ranije naglašavao da Liban mora da bude obuhvaćen primirjem.

Sporazum takođe predviđa da nijedna strana neće pokretati vojne akcije ni pretnje i da će se poštovati teritorijalni integritet i suverenitet Libana.

Nije poznato kako će Izrael reagovati.

President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse)June 17, 2026

Tačka 2: Poštovanje "unutrašnjih poslova"

SAD i Iran će poštovati međusobni suverenitet i neće se mješati u unutrašnje poslove druge zemlje.

Tačka 3: Rok od 60 dana (uz mogućnost produženja)

SAD i Iran će pokušati da postignu konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja.

Taj rok je već počeo potpisivanjem memoranduma.

Tačka 4: Kraj blokade

SAD će prestati sa pomorskom blokadom Irana i ukloniće bilo kakve prepreke koje ometaju rad tamošnjih luka.

Blokada će biti potpuno ukinuta u roku od 30 dana.

Takođe, američke snage će se povući iz neposredne blizine Irana i vratiti na stanje pre sukoba (pre 28. februara).

President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely.pic.twitter.com/ratIJxoeLG — Iran in India (@Iran_in_India)June 18, 2026

Tačka 5: Ormuski moreuz

Iran će bez naplate omogućiti bezbjedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski prolaz.

Saobraćaj bi trebalo da bude obnovljen odmah, uz uklanjanje mina i drugih prepreka.

Dugoročno, Iran će sarađivati sa Omanom i drugim zalivskim državama na upravljanju moreuzom.

Tačka 6: Fond za obnovu Irana

Planira se fond od najmanje 300 milijardi dolara za obnovu i razvoj Irana, a SAD neće morati da ga direktno finansiraju.

Na primjer, druge države bi mogle da investiraju u projekte uz odobrenje SAD.

Tankeri u Ormuskom moreuzu

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Tačka 7: Ukidanje sankcija

SAD će ukinuti sve ekonomske sankcije protiv Irana, uključujući i one iz rezolucija Savjeta bezbjednosti UN.

Međutim, tačan vremenski okvir još nije definisan.

Tačka 8: Bez nuklearnog oružja

Iran se obavezuje da neće razvijati niti nabavljati nuklearno oružje.

Postojeći obogaćeni uranijum biće pod nadzorom Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.

Ovo je opisano kao veliki uspeh za SAD.

Tačke 9 i 10: Status kvo

Privremeno će važiti postojeće stanje u vezi sa nuklearnim programom.

SAD neće uvoditi nove sankcije i dozvoliće izvoz nafte i povezane finansijske aktivnosti.

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Tačka 11: Zamrznuta sredstva

SAD će omogućiti pristup zamrznutim iranskim sredstvima.

Deo novca biće oslobođen postepeno, u skladu sa ispunjavanjem obaveza Irana.

Tačke 12-14: Praćenje i završni sporazum

Biće uspostavljen mehanizam za praćenje sprovođenja sporazuma.

Zatim će početi pregovori o konačnom dogovoru.

Konačni sporazum biće potvrđen obavezujućom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN.

(EUpravo zato/BBC)