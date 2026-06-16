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Procurio mirovni sporazum Amerike i Irana

Procurio mirovni sporazum Amerike i Irana

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Procurilo 14 tačaka navodnog mirovnog sporazuma Amerike i Irana.

Procurio mirovni sporazum Amerike i Irana Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je u nedjelju 14. juna saopštio da je završen rat na Bliskom istoku između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Portal "Al Arabija" je došao u posjed dokumenta za koji navode da je mirovni sporazum koji bi trebalo da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi u Švajcarskoj.

U ovom sporazumu ima 14 tačaka. To su:

  1. Nakon potpisivanja sporazuma, proglašava se trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban
  2. Iran i Sjedinjene Države se obavezuju da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet
  3. Obavezuju se obje zemlje da će konačan sporazum postići u roku od 60 dana
  4. Po potpisivanju sporazuma se odmah ukida pomorska blokada iranskih luka i obnavlja se saobraćaj najviše u roku do 30 dana
  5. Iran oslobađa slobodan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz
  6. Sjedinjene Države će obezbijediti najmanje 300 milijardi dolara uz pomoć saveznika
  7. Sjedinjene Države će ukinuti sve primarne i sekundarne sankcije Iranu
  8. Iran se obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje
  9. Do konačnog sporazuma će se održati status kvo - Iran u nuklearnom progrmau, a Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije
  10. Sjedinjene Države će izdavati izuzeća za izvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata
  11. Sjedinjene Države će odmrznuti zamrznuta sredstva Irana i staviće im na raspolaganje za korišćenje u cilju obnove države
  12. Obje zemlje uspostavljaju zajednički mehanizam za sprovođenje poštovanja mirovnog sporazuma
  13. Nakon potpisivanja ovog memoranduma, pokreću se pregovori za konačan završetak sukoba
  14. Konačni sporazum biće odobren putem rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija

(Mondo.rs)

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