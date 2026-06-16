Procurio mirovni sporazum Amerike i Irana

Procurilo 14 tačaka navodnog mirovnog sporazuma Amerike i Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp je u nedjelju 14. juna saopštio da je završen rat na Bliskom istoku između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Portal "Al Arabija" je došao u posjed dokumenta za koji navode da je mirovni sporazum koji bi trebalo da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi u Švajcarskoj.