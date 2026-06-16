Prvi detalji istorijskog dogovora SAD i Irana: Tramp najavio otvaranje Ormuskog moreuza i kraj sukoba

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da bi Donald Tramp mogao da objavi preliminarni sporazum sa Iranom i prije njegovog zvaničnog potpisivanja u petak u Ženevi. Prema navodima američkih zvaničnika, dogovor predviđa produženje primirja za još 60 dana.

Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

Tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom na samitu G7, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je preliminarni sporazum sa Iranom već potpisan.

"Veoma sam srećan što mogu da kažem da je sporazum potpisan, sve je završeno", rekao je Tramp.

Prema navodima američkih zvaničnika, dokument je elektronski potpisan od strane Trampa, potpredsjednika Džej Di Vensa i predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Galibafa.

Vens: Dokument ima svega stranicu i po

Govoreći za američke medije, Vens je objasnio da memorandum o razumijevanju između SAD i Irana ima svega „oko stranicu i po“ i da predstavlja opšti okvir budućeg sporazuma.

Prema njegovim riječima, najveći dio detalja biće razrađen tokom tehničkih pregovora koji počinju ove nedjelje.

"Najvažnije je da će Iran dati proverljive garancije da neće razvijati nuklearno oružje“, rekao je Vens.

Dodao je da prvi deo dokumenta predviđa obavezu Irana da doprinosi regionalnom miru i stabilnosti, uključujući prekid finansiranja organizacija koje SAD smatraju terorističkim.

Ormuski moreuz ponovo se otvara

Američki zvaničnici navode da bi Ormuski moreuz trebalo da bude ponovo otvoren za međunarodni saobraćaj u petak, kada će sporazum biti formalno potpisan u Ženevi.

Tramp je ranije saopštio da je naložio trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka i naveo da brodovi natovareni naftom već počinju da prolaze kroz moreuz.

Primirje produženo za još 60 dana

Dogovor predviđa produženje primirja između zaraćenih strana za dodatnih 60 dana, tokom kojih će biti vođeni pregovori o konačnom sporazumu.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, čija je zemlja posredovala u pregovorima, izjavio je da sporazum podrazumijeva "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban“.

Netanjahu: Izrael zadržava pravo na akciju

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelske snage ostati u bezbjednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi "koliko god bude potrebno“.

On je naglasio da Iran neće dobiti mogućnost da razvije nuklearno oružje, bez obzira na to da li će konačni sporazum biti postignut.

U međuvremenu, na jugu Libana zabilježeni su novi sukobi, nakon što su lokalni mediji javili o izraelskom napadu u kojem su poginule četiri osobe, dok je Hezbolah saopštio da je odgovorio raketnim i dronskim napadima.

Iran pozdravio dogovor, ali zadržava nepovjerenje

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdio je prekid vojnih operacija i naveo da su katarski posrednici vodili višesatne pregovore u Teheranu kako bi se postigao dogovor.

Ipak, iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Teheran i dalje ima „duboko nepovjerenje“ prema SAD i da sporazum predstavlja samo prvi korak ka smanjenju tenzija.

Nuklearni program i sankcije ostaju ključne teme

Među najtežim pitanjima koja tek treba rešiti nalaze se iransko obogaćivanje uranijuma, garancije da Teheran neće razvijati nuklearno oružje, kao i zahtjev Irana za ukidanje sankcija i pristup desetinama milijardi dolara zamrznutih prihoda od izvoza nafte.

(BBC/Mondo)