Vens: Tekst američko-iranskog memoranduma usaglašen, čeka se primjena sporazuma

Vašington i Teheran usaglasili su konačni tekst memoranduma o razumijevanju, a njegovo zvanično potpisivanje očekuje se 19. juna u Švajcarskoj. Donald Tramp demantovao navode o američkoj finansijskoj pomoći Iranu.

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Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno dodatno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

"Postoje određeni tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom", rekao je Vens.

On je istakao da su Katar i Pakistan imali značajnu ulogu u posredovanju tokom pregovora koji su doveli do postizanja sporazuma.

Predsjednik SAD Donald Tramp i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdili su u nedjelju da je usaglašen konačni tekst memoranduma o razumijevanju.

Prema najavama, dokument bi trebalo da bude zvanično potpisan u Švajcarskoj 19. juna, nakon što su ga dvije strane digitalno potpisale u nedjelju.

Tramp je u međuvremenu odbacio medijske navode da će Vašington isplatiti Teheranu 300 miliona dolara u okviru planiranog investicionog fonda za Iran.

"Priča da Sjedinjene Države plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vijest", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Ranije je list Financial Times objavio da se razmatra formiranje investicionog fonda vrijednog 300 milijardi dolara, kojem bi Iran mogao pristupiti ukoliko ispuni obaveze predviđene sporazumom sa Sjedinjenim Državama.

Istovremeno, agencija Rojters prenijela je, pozivajući se na izvore iz zapadnih kompanija za pomorsku bezbjednost, da bi čišćenje Ormuskog moreuza od mina moglo trajati između 40 i 50 dana kako bi se osigurala bezbjedna plovidba.

Prema navodima izvora, tek nakon završetka operacije osiguravajuće kuće, brodarski operateri i naftne kompanije smatraće plovni put dovoljno bezbjednim za normalan saobraćaj.

Operacija će, kako se navodi, trajati sedmicama i uključivaće upotrebu konvencionalnih minolovaca i naprednih podvodnih dronova.

Vašington i Teheran postigli su sporazum za koji se očekuje da će biti formalizovan u Ženevi 19. juna.

Garibabadi je izjavio da će tokom 60-dnevnog prekida vatre dvije strane razgovarati o iranskom nuklearnom programu, dok bi Sjedinjene Države od 15. juna trebalo da ukinu blokadu iranskih luka i obale.

Prema postignutom dogovoru, vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, trebalo bi da budu odmah i trajno obustavljene.