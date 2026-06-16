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"Nadam se da je ovo rješenje i da je rat gotov": Papa Lav pohvalio sporazum SAD i Irana

"Nadam se da je ovo rješenje i da je rat gotov": Papa Lav pohvalio sporazum SAD i Irana

Autor Dragana Božić
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Papa Lav XIV pozdravio je privremeni dogovor između Sjedinjenih Država i Irana, izražavajući nadu da bi on mogao doprinijeti trajnom smirivanju sukoba na Bliskom istoku.

Papa Lav pohvalio sporazum SAD i Irana Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Papa Lav XIV pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, izražavajući nadu da će sporazum zauvijek okončati sukob.

Papa Lav XIV, koji je razljutio američkog predsjednika Donalda Trampa nakon što je kritikovao rat sa Iranom, rekao je da se nada da će sporazum zauvijek okončati sukob. Rekao je da je "hvala Bogu" što su dvije sile bile spremne da formalizuju svoj sporazum.

Pohvalio sporazum

"Još će biti nekoliko tačaka koje treba riješiti, ali je uvijek bolje to učiniti kroz dijalog i pregovore nego kroz rat. Nadam se da je ovo zaista rješenje, da je rat zaista završen i da možemo da krenemo naprijed", rekao je on.

Prelazni sporazum između SAD i Irana mogao bi biti potpisan u petak u planinskom odmaralištu Birgenštok u centralnoj Švajcarskoj, navodi se u saopštenju, javlja Index.

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u bliskom kontaktu sa SAD, Iranom, Pakistanom i Katarom u vezi sa mogućim potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana.

(Mondo.rs)

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Iran SAD Papa Lav 14

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