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Ovo je tekst sporazuma od 14 tačaka koji bi trebalo da potpišu Amerika i Iran

Ovo je tekst sporazuma od 14 tačaka koji bi trebalo da potpišu Amerika i Iran

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Objavljen tekst sporazuma Amerike i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u Ženevi.

Sporazum SAD i Irana Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana predstavlja okvirni dogovor o sklapanju primirja zaraćenih strana iako su arapski mediji u utorak 16. juna objavili dokument koji navodno predstavlja 14 odredbi za mir na Bliskom istoku. U posjed kopije teksta je sada došao "CNN" i to bi trebalo da predstavlja Memorandum o razumijevanju od takođe 14 tačaka, odredbe sporazuma su identične iako zvaničan dokument još uvijek zasad nije objavljen.

U ovom sporazumu ima 14 tačaka. To su:

  1. Nakon potpisivanja sporazuma, proglašava se trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban
  2. Iran i Sjedinjene Države se obavezuju da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet
  3. Obavezuju se obe zemlje da će konačan sporazum postići u roku od 60 dana
  4. Po potpisivanju sporazuma se odmah ukida pomorska blokada iranskih luka i obnavlja se saobraćaj najviše u roku do 30 dana
  5. Iran oslobađa slobodan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz
  6. Sjedinjene Države će obezbijediti najmanje 300 milijardi dolara uz pomoć saveznika
  7. Sjedinjene Države će ukinuti sve primarne i sekundarne sankcije Iranu
  8. Iran se obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje
  9. Do konačnog sporazuma će se održati status kvo - Iran u nuklearnom programu, a Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije
  10. Sjedinjene Države će izdavati izuzeća za izvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata
  11. Sjedinjene Države će odmrznuti zamrznuta sredstva Irana i staviće im na raspolaganje za korišćenje u cilju obnove države
  12. Obe zemlje uspostavljaju zajednički mehanizam za sprovođenje poštovanja mirovnog sporazuma
  13. Nakon potpisivanja ovog memoranduma, pokreću se pregovori za konačan završetak sukoba
  14. Konačni sporazum biće odobren putem rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija

Da podsjetimo, Memorandum o razumijevanju bi trebalo zvanično da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi i Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Tramp je u nedelju 14. juna saopštio da je rat na Bliskom istoku završen.

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SAD Iran sporazum

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