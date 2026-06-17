Ovo je tekst sporazuma od 14 tačaka koji bi trebalo da potpišu Amerika i Iran

Objavljen tekst sporazuma Amerike i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u Ženevi.
Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana predstavlja okvirni dogovor o sklapanju primirja zaraćenih strana iako su arapski mediji u utorak 16. juna objavili dokument koji navodno predstavlja 14 odredbi za mir na Bliskom istoku. U posjed kopije teksta je sada došao "CNN" i to bi trebalo da predstavlja Memorandum o razumijevanju od takođe 14 tačaka, odredbe sporazuma su identične iako zvaničan dokument još uvijek zasad nije objavljen.
U ovom sporazumu ima 14 tačaka. To su:
- Nakon potpisivanja sporazuma, proglašava se trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban
- Iran i Sjedinjene Države se obavezuju da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet
- Obavezuju se obe zemlje da će konačan sporazum postići u roku od 60 dana
- Po potpisivanju sporazuma se odmah ukida pomorska blokada iranskih luka i obnavlja se saobraćaj najviše u roku do 30 dana
- Iran oslobađa slobodan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz
- Sjedinjene Države će obezbijediti najmanje 300 milijardi dolara uz pomoć saveznika
- Sjedinjene Države će ukinuti sve primarne i sekundarne sankcije Iranu
- Iran se obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje
- Do konačnog sporazuma će se održati status kvo - Iran u nuklearnom programu, a Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije
- Sjedinjene Države će izdavati izuzeća za izvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata
- Sjedinjene Države će odmrznuti zamrznuta sredstva Irana i staviće im na raspolaganje za korišćenje u cilju obnove države
- Obe zemlje uspostavljaju zajednički mehanizam za sprovođenje poštovanja mirovnog sporazuma
- Nakon potpisivanja ovog memoranduma, pokreću se pregovori za konačan završetak sukoba
- Konačni sporazum biće odobren putem rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija
Da podsjetimo, Memorandum o razumijevanju bi trebalo zvanično da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi i Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Tramp je u nedelju 14. juna saopštio da je rat na Bliskom istoku završen.
Ovo je tekst sporazuma od 14 tačaka koji bi trebalo da potpišu Amerika i Iran