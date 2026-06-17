Ovo je tekst sporazuma od 14 tačaka koji bi trebalo da potpišu Amerika i Iran

Objavljen tekst sporazuma Amerike i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u Ženevi.

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Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana predstavlja okvirni dogovor o sklapanju primirja zaraćenih strana iako su arapski mediji u utorak 16. juna objavili dokument koji navodno predstavlja 14 odredbi za mir na Bliskom istoku. U posjed kopije teksta je sada došao "CNN" i to bi trebalo da predstavlja Memorandum o razumijevanju od takođe 14 tačaka, odredbe sporazuma su identične iako zvaničan dokument još uvijek zasad nije objavljen.

U ovom sporazumu ima 14 tačaka. To su:

Nakon potpisivanja sporazuma, proglašava se trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban Iran i Sjedinjene Države se obavezuju da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet Obavezuju se obe zemlje da će konačan sporazum postići u roku od 60 dana Po potpisivanju sporazuma se odmah ukida pomorska blokada iranskih luka i obnavlja se saobraćaj najviše u roku do 30 dana Iran oslobađa slobodan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz Sjedinjene Države će obezbijediti najmanje 300 milijardi dolara uz pomoć saveznika Sjedinjene Države će ukinuti sve primarne i sekundarne sankcije Iranu Iran se obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje Do konačnog sporazuma će se održati status kvo - Iran u nuklearnom programu, a Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije Sjedinjene Države će izdavati izuzeća za izvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata Sjedinjene Države će odmrznuti zamrznuta sredstva Irana i staviće im na raspolaganje za korišćenje u cilju obnove države Obe zemlje uspostavljaju zajednički mehanizam za sprovođenje poštovanja mirovnog sporazuma Nakon potpisivanja ovog memoranduma, pokreću se pregovori za konačan završetak sukoba Konačni sporazum biće odobren putem rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija

Da podsjetimo, Memorandum o razumijevanju bi trebalo zvanično da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi i Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Tramp je u nedelju 14. juna saopštio da je rat na Bliskom istoku završen.