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Tramp potpisao sporazum za kraj rata sa Iranom: Bijela kuća objavila istorijski trenutak iz Versaja (Video)

Tramp potpisao sporazum za kraj rata sa Iranom: Bijela kuća objavila istorijski trenutak iz Versaja (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Formalno završen rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku.

Tramp i Iran potpisali Memorandum o razumijevanju: Formalno okončan sukob Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku je i formalno završen nakon što su obe države u srijedu 17. juna "na daljinu" elektronski potpisale Memorandum o razumijevanju koji ima 14 tačaka.Američki predsjednik Donald Tramp je potpisao sporazum tokom državne večere u Versaju u Francuskoj.

Tramp je potpisao sporazum dok je uz njega sjedio francuski predsjednik Emanuel Makron, a iza njega je bio američki državni sekretar Marko Rubio. Tramp je prilikom potpisivanja izjavio da nije bilo lako doći do ovog trenutka i da sada slijede novi pregovori kako bi se vršila primjena Memoranduma o razumijevanju.

"Ovo nije bilo nimalo lako", izjavio je Tramp.

Bijela kuća je na društvenim mrežama objavila i snimak trenutka kada je i zvanično potpisan Memorandum o razumijevanju. Ovaj sporazum je stupio odmah na snagu.

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Tagovi

Donald Tramp SAD Iran sporazum

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