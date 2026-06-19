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Počinju pregovori o primjeni sporazuma Amerike i Irana: Rat završen, Memorandum potpisan, a proces tek kreće

Počinju pregovori o primjeni sporazuma Amerike i Irana: Rat završen, Memorandum potpisan, a proces tek kreće

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Švajcarska potvrdila da se u petak blizu Lucerna održavaju pregovori između Sjedinjenih Država i Irana.

pregovori irana i sad o primjeni sporazuma u švajcarskoj Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia/HANDOUT / AFP / Profimedia

Rat na Bliskom istoku je danas i formalno završen nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, a Švajcarska je saopštila da su u toku pripreme za sutrašnji sastanak delegacija dvije zemlje, prenosi britanski list "Gardijan". Oglasilo se švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova i saopštilo da će u petak 19. juna u alpskom odmaralištu Burgenštok blizu Lucerna biti održani pregovori Sjedinjenih Država i Irana.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i predsjednik Irana Masud Pežeškijan su "na daljinu" potpisali mirovni sporazum elektronskim putem. Tramp ga je potpisao u Versaju nakon večere sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, dok je predsjednik Irana to potpisao u svom kabinetu u Teheranu.

"Kako sada stvari stoje, plan je i dalje da se Sjedinjene Američke Države i Iran, zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim zemljama uključenim (u proces), sastanu sutra u Burgenštoku na inicijalnim pregovorima u vezi sa primjenom sporazuma", navelo je švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

(MONDO)

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Iran SAD sporazum

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