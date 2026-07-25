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GO SNSD: Novac od ranijeg kredita za vodovod nenamjenski potrošen, pozivi na strpljenje su licemjerni

GO SNSD: Novac od ranijeg kredita za vodovod nenamjenski potrošen, pozivi na strpljenje su licemjerni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Iz Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka poručili su da je novac od ranijeg kredita za izgradnju vodovodne mreže u potkozarskim selima trošen nenamjenski.

shutterstock_1660187920.jpg Izvor: Shutterstock

Novac od ranijeg kredita za izgradnju vodovodne mreže u potkozarskim selima nenamjenski je trošen, a direktor banjalučkog "Vodovoda" poziva građane na strpljenje, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Znaju mještani potkozarskih sela, mnogo bolje od direktora banjalučkog `Vodovoda`, otkad postoji problem sa vodosnabdijevanjem. U danima kad nemaju vode najmanje im trebaju njegove izjave o uzrocima, a pogotovo pozivi na strpljenje zato što se vodovod, trenutno, gradi", poručuju iz banjalučkog SNSD-a.

Ističu da mještani znaju da je novac od ranijeg kredita za izgradnju vodovodne mreže nenamjenski potrošen, ali da niko ne zna za šta.

Iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka dodaju da je ovaj problem mogao biti riješen ranije, a zašto nije, to treba da odgovori gradonačelnik koji je novac potrošio.

"Sada, kad je skupštinska većina predvođena SNSD-om izglasala novi kredit za izgradnju vodovoda i čija se svaka marka pomno prati lako je smirivati ogorčene mještane govoreći da se problem rješava. Licemjerno!", naveli su iz banjalučkog SNSD-a na "Instagramu"

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Tagovi

GO SNSD voda Banjaluka

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