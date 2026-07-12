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Normalizovano vodosnabdijevanje u potkozarskim selima: Apel za racionalnu potrošnju ostaje na snazi

Normalizovano vodosnabdijevanje u potkozarskim selima: Apel za racionalnu potrošnju ostaje na snazi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Od jutros sva domaćinstva u potkozarskim selima ponovo su snabdjevena pitkom vodom. Stanje je normalizovano te je kontrolisana isporuka vode stavljena van snage.

Normalizovano vodosnabdijevanje u potkozarskim selima Izvor: Victoria Nochevka/Shutterstock

Saopšteno je ovo iz Stručno operativnog tima Gradskog štaba za vanredne situacije.

Ipak, na snazi i dalje ostaje apel za racionalnu potrošnju vode.

Ranije je šef Stručno-operativnog tima Miroslav Ševo pozvao poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe, koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ukoliko imaju potrebu za vodom, da se obrate stručnim saradnicima u Mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu putem cisterni, besplatno dostaviti pripadnici Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVSJ Grada Banja Luka.

Izvor: Grad Banjaluka

"Ovim putem ponovo apelujemo na stanovništvo, da se voda koristi u skladu sa preporukama. Pozivamo sve građane u potkozarskim selima na solidarnost i odgovornost, kako bismo prebrodili ovaj period do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu. Svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu ili napajanje stoke", rekao je Ševo

On je pozvao poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe, koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ukoliko imaju potrebu za vodom, da se obrate stručnim saradnicima u Mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu putem cisterni, besplatno dostaviti pripadnici Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVSJ Grada Banja Luka.

Ševo je na kraju naglasio da će Stručno-operativni tim i Gradski štab nastaviti da prati stanje na sistemu i preduzimati neophodne mjere radi očuvanja stabilnog vodosnabdijevanja.

(Mondo)

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