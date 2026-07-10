Počele restrikcije vode u dijelu Banjaluke: Potrošnja i dalje previsoka uprkos apelima

U dijelu Banjaluke večeras počinju restrikcije u vodosnabdijevanju nakon što, uprkos višednevnim apelima, nije došlo do smanjenja potrošnje vode.

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Iz banjalučkog „Vodovoda“ saopšteno je da su zbog prekomjerne potrošnje primorani da uvedu plan kontrolisane isporuke vode.

Kako su naveli, restrikcije počinju večeras zatvaranjem sistema u 18.00 časova, dok će sutra, prema utvrđenom rasporedu, vodu imati naselja koja se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci.

Ranije danas Gradski štab za vanredne situacije Banjaluka ponovo je apelovao na građane potkozarskih sela da racionalno koriste vodu, upozoravajući da je potrošnja dostigla nivo koji ugrožava stabilno vodosnabdijevanje.

Zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo rekao je da je neophodno da građani pokažu solidarnost i odgovornost do završetka radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice.

On je istakao da nagli rast potrošnje ukazuje na nenamjensko korištenje vode za zalivanje bašta, travnjaka i voćnjaka, punjenje bazena i druge aktivnosti koje dodatno opterećuju vodovodni sistem.

Komunalna policija je, kako je navedeno, na terenu evidentirala nepravilnosti u korištenju vode, dok je poljoprivrednicima ponovo upućen poziv da za potrebe navodnjavanja ne koriste vodu iz vodovodne mreže, već da se obrate mjesnim zajednicama kako bi im voda bila dopremljena cisternama.

Direktor banjalučkog „Vodovoda“ Radovan Majkić ranije je upozorio da Fabrika vode radi pojačanim kapacitetom i da je sistem pod maksimalnim opterećenjem. Prema njegovim riječima, u Prijakovcima, Mišinom Hanu, Potkozarju i Piskavici u večernjim časovima bilježi se protok od čak 25 litara u sekundi, iako je uobičajena potrošnja oko 10 litara u sekundi.

Iz „Vodovoda“ su poručili da će plan kontrolisane isporuke vode ostati na snazi dok se potrošnja ne vrati u održive okvire.