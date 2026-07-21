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Mještani Dragočaja pet dana bez vode: Najavljuju proteste ukoliko problem ne bude riješen

Mještani Dragočaja pet dana bez vode: Najavljuju proteste ukoliko problem ne bude riješen

Autor Dragana Božić
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Mještani banjalučke mjesne zajednice Dragočaj već pet dana nemaju vodu i, kako kažu, spremni su na proteste ukoliko njihov problem uskoro ne bude riješen.

Mještani Dragočaja bez vode, najavili protest Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Mještanin Dragočaja Danijel Dojčinović izjavio je Srni da se voda nasumično pušta i da je u pojedinim dijelovima naselja ima, a u pojedinim nema i da to traje mjesec dana.

On je naveo da je voda nestajala 2024. godine, prošle godine je vodosnabdijevanje bilo uredno, a u ovoj godini su opet suočeni sa nestajanjem, te smatra da je problem u vodovodnoj mreži.

Dojčinović je rekao da su mještani već jednom organizovali proteste, a spremni su i na nove ukoliko ovaj problem ne bude riješen, budući da ovdje živi mnogo porodica sa malom djecom ili starijim ukućanima, a tu su i dva doma za stara lica.

"Voda nam je neophodna", naglasio je Dojčinović.

Mještani smatraju da više nema smisla zvati nadležne jer, kako kažu, kada se jave, prebacuju problem jedni na druge, a rješenja i vode nema.

Iz banjalučkog "Vodovoda" objasnili su da se ovaj dio nalazi u višoj zoni vodosnabdijevanja, zbog čega vodu dobija samo kada je sistem u potpunosti napunjen.

"Kada je na snazi plan kontrolisane isporuke, dio sistema ostaje prazan, pa količina vode koja se tokom noći akumulira nije dovoljna da obezbijedi pritisak potreban za dopremanje vode do viših zona", pojasnili su iz "Vodovoda".

Dodali su da su sa istim problemom suočena i prigradska naselja Karalići i Piljagići, na drugom kraku vodovodne mreže. 

(Srna)

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Tagovi

Dragočaj Banjaluka voda

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