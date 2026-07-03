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Stanivuković o nestašici vode u Banjaluci: Stabilizacija do sredine avgusta

Stanivuković o nestašici vode u Banjaluci: Stabilizacija do sredine avgusta

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je na sjednici Skupštine grada da se stabilizacija vodosnabdijevanja očekuje do sredine avgusta.

draško stanivuković Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je danas da se nada da će stabilno vodosnabdijevanje banjalučkih naselja biti obezbijeđeno do sredine avgusta.

Stanivuković tvrdi da je uzrok nestašice vode kombinacija više faktora, među kojima su visoke temperature, povećana potrošnja vode, ali i prekidi u isporuci električne energije.

On je naveo da su nestanci električne energije čest problem u potkozarskim selima, ali da je stanje trenutno stabilizovano i da svi imaju vodu.

Ocijenio je da bi problem vodosnabdijevanja mogao da bude riješen izgradnjom sistema Tunjice jedan i dva.

"Vjerujemo da ćemo sredinom avgusta završiti sve radove i obezbijediti stabilno vodosnabdijevanje tokom ljeta, ali i u narednom periodu", rekao je Stanivuković tokom aktuelnog časa na sjednici Skupštine grada Banjaluka.

Stanivuković je odgovarao na pitanje odbornika Narodnog fronta Dijana Ješić, koja je konstatovala da situacija sa vodosnabdijevanjem ozbiljnija nego prošle godine, kada je vode ipak bila, a građani banjalučkih naselja sada je nemaju po devet dana.

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Tagovi

Draško Stanivuković restrikcije voda

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