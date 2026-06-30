I Stanivuković protiv stranaca u Komisiji: “Ne može neko iz Kenije bolje znati naše istorijsko nasljeđe”

Za nas je neprihvatljivo vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika. Napisao je ovo na društvenim mrežama predsjednik PSS i gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Niko nas ne može uvjeriti da neki stranac iz Kenije bolje zna naše kulturno i istorijsko nasljeđe od ljudi koji ovdje žive. Važno je napomenuti da je praksa imenovanja stranaca u ovu komisiju zaustavljena upravo u vrijeme kada je srpski član Predsjedništva bio gospodin Mladen Ivanić", naveo je on i dodao:

"I mimo toga, naš stav je apsolutno jasan, protiv smo svakog miješanja stranaca u rad institucija i svega što može ugroziti položaj Republike Srpske. Za nas nema dileme da će poslanici Pokreta podržati veto srpskog člana Predsjedništva BiH, kao što smo podržali i posljednji veto iz maja 2025. godine, jer naša je obaveza da vodimo odgovornu nacionalnu politiku, usmjerenu ka očuvanju i jačanju Republike Srpske", jasan je Stanivuković.

Ovakva pitanja, kaže on, moraju biti iznad odnosa vlasti i opozicije, a mi dobro znamo razliku gdje prestaje dnevna politika, a počinje nacionalna odgovornost. Tako smo postupili i do sada, tako ćemo postupiti i svaki naredni put.

Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, tvrdeći da su joj prekršena ustavna prava.

O svemu će se izjasniti Narodna skupština RS, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je već objavio da će poslanici ove stranke podržati uloženi veto.

(Srna/Mondo)