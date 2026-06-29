"Bećirevićevo bezakonje": Cvijanović napustila sjednicu Predsjedništva BiH

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović napustila je sjednicu Predsjedništva, tvrdeći da su joj prekršena ustavna prava i najavila pokretanje zaštite vitalnog interesa Republike Srpske.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović napustila je današnju sjednicu Predsjedništva BiH, navodeći da su tokom rasprave o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika prekršena njena ustavna prava.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice rekla je da je došlo do, kako je navela, "brutalnog kršenja procedura" i preglasavanja.

"Napustila sam sjednicu s obzirom na to da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava. Bavili smo se pitanjima Komisije za nacionalne spomenike, došlo je do preglasavanja, što je nastavak jedne nelegalne aktivnosti", rekla je Cvijanović.

Ona tvrdi da je postupak u vezi sa imenovanjem Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čiji je rad regulisan Aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, nastavak aktivnosti koje smatra nezakonitim.

Zbog toga je, kako je navela, na samoj sjednici proglasila odluku destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Morala sam iskoristiti mehanizme koji su mi na raspolaganju, a to je da proglasim ovu odluku destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske i da zatražim zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske", kazala je Cvijanović.

Dodala je da je atmosfera na sjednici bila loša i optužila predsjedavajućeg Predsjedništva BiH da nije dozvoljavao da se iznesu svi stavovi, niti da se o pojedinim pitanjima izjasne predstavnici Sekretarijata.

Cvijanović smatra da se na ovaj način otvara mogućnost da svaki budući član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske bude preglasavan o pitanjima koja se odnose na srpsku kulturnu baštinu.

"Ako je neko odlučio da mene preglasava na ovako važnom pitanju, onda je ista sudbina namijenjena i svakom budućem članu iz Republike Srpske. To znači da može biti preglasavan o svakom važnom pitanju i o srpskoj baštini", poručila je.

Najavila je da će o ovom pitanju zatražiti izjašnjavanje Narodne skupštine Republike Srpske u skladu sa procedurom zaštite vitalnog entitetskog interesa.