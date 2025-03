Cvijanovićeva o Bećiroviću: Pretpostavljam da će mi početi davati instrukcije gdje da potrošim platu

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je bošnjački član Denis Bećirović srušio budžet i da nema potrebe da sad prebacuje krivicu na druge.

Izvor: Predsjedništvo BiH

"Umislio da je glavnokomandujući, a ustvari je lažni Šmitov državnik", istakla je Cvijanović.

Na pitanje da prokomentariše Bećirovićevu izjavu da srpski član Predsjedništva prima platu u Predsjedništvu BiH i da joj to mora biti prioritet, Cvijanović je odgovorila da pretpostavlja da će početi da joj dijeli instrukcije gdje da potroši tu platu.

"Patetično! Eh, kako tužna zemlja", konstatovala je Cvijanović i naglasila da je ona svoje uradila - sazvala sjednicu, stavila budžet na dnevni red i obezbijedila da lično ministar finansija Srđan Amidžić bude izvjestilac, a i bila spremna da glasa za usvajanje.

"Time se moja uloga završava, a ostalo je bilo do druga dva člana Predsjedništva. To što Bećirović ovu sjednicu uslovljava nekom drugom sjednicom je smiješno. Ili hoćeš budžet ili nećeš. To je danas bila jedina tema, a on se jasno izjasnio da neće budžet", konstatovala je Cvijanović.

(Srna/MONDO)