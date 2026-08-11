Krvava tuča i pucnjava među braćom, dvojica uhapšena: Policija u Širokom Brijegu na nogama, jedan završio u bolnici

Uhapšena dvojica muškaraca u Širokom Brijegu zbog pucnjave.

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U Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini ranjen je muškarac I.C. (63), a uhapšene su dvije osobe zbog tuče i pucnjave, piše "Dnevni Avaz". Policija je dobila prijavu o tuči ispred kuće u mestu Tribošić - Donja Britvica i nakon nekoliko minuta, policija je obaviještena da su se u tom mjestu čuli čak i pucnji.

Policija je u kući na licu mjesta pronašla ranjenog muškarca (63) sa prostrijelnim ranama i drugim povredama. Njemu je pružena pomoć nakon čega je prevezen u bolnicu u Mostaru na dalje liječenje.

Uhapšena su dvojica muškaraca, starosti 74 i 45 godina. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u tuči i pucnjavi.

Policija je nakon hapšenja i tokom uviđaja pronašla i vatreno i hladno oružje za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela. Kako saznaje pomenuti list, uhapšena su braća ranjenog muškarca - B.C. (74) i Ž.C. (45).

Zasad nije poznat motiv sukoba. Istraga je u toku.