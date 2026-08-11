logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krvava tuča i pucnjava među braćom, dvojica uhapšena: Policija u Širokom Brijegu na nogama, jedan završio u bolnici

Krvava tuča i pucnjava među braćom, dvojica uhapšena: Policija u Širokom Brijegu na nogama, jedan završio u bolnici

Autor D.V. Izvor Avaz
0

Uhapšena dvojica muškaraca u Širokom Brijegu zbog pucnjave.

Krvava tuča i pucnjava među braćom u Širokom Brijegu Izvor: PhotoTamara/Shutterstock

U Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini ranjen je muškarac I.C. (63), a uhapšene su dvije osobe zbog tuče i pucnjave, piše "Dnevni Avaz". Policija je dobila prijavu o tuči ispred kuće u mestu Tribošić - Donja Britvica i nakon nekoliko minuta, policija je obaviještena da su se u tom mjestu čuli čak i pucnji.

Policija je u kući na licu mjesta pronašla ranjenog muškarca (63) sa prostrijelnim ranama i drugim povredama. Njemu je pružena pomoć nakon čega je prevezen u bolnicu u Mostaru na dalje liječenje.

Uhapšena su dvojica muškaraca, starosti 74 i 45 godina. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u tuči i pucnjavi.

Policija je nakon hapšenja i tokom uviđaja pronašla i vatreno i hladno oružje za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela. Kako saznaje pomenuti list, uhapšena su braća ranjenog muškarca - B.C. (74) i Ž.C. (45).

Zasad nije poznat motiv sukoba. Istraga je u toku.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Široki Brijeg tuča pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ