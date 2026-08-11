Trampova odluka o vakcinaciji djece digla buru: "Predsjednik nije stručan, ovo je pogrešno"

Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom traži promjenu preporuka za vakcinaciju djece u SAD. Ljekari upozoravaju da bi odlaganje pojedinih doza moglo da ostavi djecu nezaštićenu od opasnih bolesti.

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Uredbom se zagovara razdvajanje kombinovane MMR vakcine protiv malih boginja, zauški i rubeole na tri pojedinačne vakcine, kao i davanje dječjih vakcina tokom odvojenih posjeta ljekaru kad god je to moguće.

Američkom Ministarstvu zdravlja naloženo je da pripremi plan za uvođenje pojedinačnih vakcina, koje trenutno nisu dostupne u SAD.

Stručnjaci upozoravaju da bi razdvajanje i odlaganje vakcina moglo da poveća rizik da se djeca zaraze bolestima koje se mogu spriječiti vakcinacijom prije nego što prime sve potrebne doze.

Tramp je uredbu nazvao "velikom pobjedom za prava roditelja, vjerska i ustavna prava i nauku najvišeg standarda".

Tramp ponovo povezao vakcine i autizam

Donald Tramp je u Ovalnom kabinetu više puta sugerisao da bi broj vakcina ili vrijeme njihovog davanja mogli da budu povezani sa porastom broja dijagnoza autizma, iako su višedecenijska istraživanja pokazala da takva veza ne postoji, prenosi AP News.

Predsjednik Američke akademije za pedijatriju doktor Endru Rejsin rekao je da nova uredba širi nepotrebne strah i zbunjenost.

"Naučna saznanja o vakcinama i njihovoj efikasnosti nisu se promijenila. Ni djeca u ovoj zemlji nisu se promijenila u posljednjih 48 sati", rekao je Rejsin.

Uredbu je kritikovao i republikanski senator i lekar Bil Kesidi.

"Ova izvršna uredba je pogrešna. Predsednik nema stručnost potrebnu da uvodi ovakve promjene", napisao je Kesidi.

Ko odlučuje o vakcinaciji?

Iako Tramp traži promjenu preporuka, savezne države imaju ovlašćenje da propišu obaveznu vakcinaciju školske djece. Bijela kuća im je preporučila da razmotre usklađivanje svojih propisa sa novim rasporedom.

Izmjene saveznih preporuka obično zahtijevaju odobrenje direktora američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, odnosno CDC-a. Stručnjak za javnozdravstveno pravo Lorens Gostin ocijenio je da bi Tramp ipak mogao da zaobiđe novu direktorku CDC-a Eriku Švarc ukoliko ona odbije da podrži promjene.

"Predsjednik je stavlja u neodrživ položaj", naveo je Gostin.

Bijela kuća nije ponudila dokaze

Zvaničnik Bijele kuće nije naveo nijednu studiju koja podržava razdvajanje MMR vakcine, već je rekao da je to Trampov dugogodišnji stav.

Portparol Kuš Desai tvrdi da bi pojedinačne vakcine roditeljima pružile više mogućnosti za odlučivanje o vremenu vakcinacije dece.

Istraživanja u SAD, međutim, pokazala su da kombinovane vakcine povećavaju vjerovatnoću da dete do druge godine primi sve preporučene doze.

Naučnici odbacuju vezu sa autizmom

Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, nekadašnji antivakcinalni aktivista, ranije je smijenio svih 17 članova savjetodavnog odbora za vakcine. Restriktivnije preporuke njihovih nasljednika kasnije je zaustavio savezni sudija.

Kenedi je naložio CDC-u i da odustane od stava da vakcine ne izazivaju autizam, iako nije ponudio nove dokaze.

Rejsin je podsjetio da je moguća veza vakcina i autizma ispitana u više od 40 studija, sprovedenih u najmanje sedam zemalja na više od pet miliona djece.

"Odgovor je nedvosmisleno ne", poručio je.

Nova uredba donesena je dok se SAD suočavaju sa epidemijom malih boginja, zbog koje bi zemlja mogla da izgubi status države u kojoj je ta bolest eliminisana. Ljekari strahuju da bi Trampove tvrdnje mogle dodatno da povećaju nepovjerenje prema vakcinama, u trenutku kada stopa vakcinacije američke djece već opada.