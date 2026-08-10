Vrućine ne popuštaju: Pred nama još jedna "paklena" sedmica

Pred nama je još jedna vrela sedmica u BiH. Temperature će ponovo rasti, a kratko osvježenje sredinom sedmice neće donijeti pravo zahlađenje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vruće i uglavnom sušno vrijeme obilježiće dane pred nama, uz najviše temperature koje će se na jugu zemlje približavati 40 stepeni.

Kratko osvježenje stiže sredinom sedmice, ali će i tada ostati veoma toplo, dok se za vikend ponovo očekuje porast temperatura. Veća promjena vremena i ozbiljnije zahlađenje za sada nisu na vidiku.

Ljeto ne namjerava da ustupi mjesto svježijem vremenu. Nakon još jednog vrelog vikenda, Bosnu i Hercegovinu očekuje nastavak stabilnog, sunčanog i natprosječno toplog vremena, uz tek kratkotrajno ublažavanje temperatura sredinom sedmice.

Prema aktuelnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, utorak će biti sunčan i vruć, a dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretaće se između 32 i 38 stepeni, dok se na jugu očekuje do 40 stepeni. U Banjaluci se za utorak prognozira maksimalnih 35 stepeni.

Kratko osvježenje, ali bez pravog zahlađenja

Od srijede dolazi do manjeg pada temperature, prvenstveno u Bosni. Dnevne vrijednosti kretaće se uglavnom između 28 i 34 stepena, dok bi na jugu i dalje moglo biti oko 40 stepeni.

U četvrtak i petak temperature u Bosni biće nešto niže, uglavnom između 27 i 33 stepena, ali će Hercegovina i dalje ostati u zoni velikih vrućina, sa temperaturama do 39 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Srednjoročna prognoza ukazuje da će se stabilne vremenske prilike zadržati i tokom narednih dana. Na jugu zemlje očekuju se tropske noći, dok će jutra u centralnim područjima biti nešto svježija.

Vikend ponovo donosi visoke temperature

Kako se bude približavao vikend, temperatura bi ponovo mogla rasti. Iako kratkotrajno osvježenje sredinom sedmice može donijeti nešto ugodnije uslove u pojedinim krajevima Bosne, ljetne vrućine neće biti prekinute.

Za sada nema naznaka nagle i izražene promjene vremena koja bi donijela dugotrajnije zahlađenje i označila kraj ovogodišnjih ljetnih vrućina. U prognozama za naredni period ipak se pojavljuje mogućnost padavina od naredne sedmice, kada bi frontalni poremećaj mogao zahvatiti cijelu zemlju, uz više padavina naročito u sjevernim krajevima.

Drugim riječima, ko se nadao skorom povratku svježih jutara i temperaturama primjerenijim kraju ljeta, moraće još malo da sačeka. Sunce, visoke temperature i pravo ljetno vrijeme za sada ostaju glavna vremenska priča u Bosni i Hercegovini.