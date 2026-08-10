Glovo od danas više ne posluje u BiH

Glovo je od danas prestao poslovati u Bosni i Hercegovini. Kompanija je odluku o povlačenju obrazložila strateškim preslagivanjem poslovanja na globalnom nivou.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kompanija za dostavu hrane Glovo od danas je prestala da posluje na tržištu Bosne i Hercegovine, nakon što je prethodno najavila povlačenje iz zemlje.

Kompanija je još 10. juna obavijestila korisnike da će 10. avgust biti posljednji dan njenog poslovanja u BiH, zahvalivši im na dosadašnjem povjerenju i razumijevanju tokom tranzicionog perioda.

Iz Glova su ranije saopštili da je odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine donesena na globalnom nivou, u okviru strateškog preslagivanja poslovanja.

Cilj je, kako su naveli, dodatno fokusiranje prisustva kompanije na tržištima koja imaju najveći potencijal za rast, kako bi ulaganja i poslovni napori bili usmjereni na ključna tržišta.

„Ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisutnosti kompanije Glovo na tržištima kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta. Time će Glovo moći bolje služiti milionima korisnika diljem svijeta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju“, navedeno je iz kompanije.

Glovo je na tržište Bosne i Hercegovine stigao 2021. godine, kada je preuzeo brend Donesi. Ulazak na domaće tržište bio je dio šire strategije širenja kompanije na području južne Evrope.

Nakon pet godina poslovanja, Glovo je tako zaključio svoje prisustvo na tržištu BiH.