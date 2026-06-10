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Gasi se Glovo u BiH: Aplikacija prestaje s radom 10. avgusta 1

Gasi se Glovo u BiH: Aplikacija prestaje s radom 10. avgusta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Kompanija Glovo potvrdila je da će ugasiti poslovanje u Bosni i Hercegovini do 10. avgusta 2026. godine. Iz kompanije poručuju da će izmiriti sve zakonske i finansijske obaveze.

Glovo gasi poslovanje u BiH do 10. avgusta 2026. godine Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kompanija Glovo potvrdila je da će do 10. avgusta 2026. godine obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Kako su saopštili iz kompanije, odluka je donesena u okviru strategije usmjeravanja poslovanja na tržišta sa većim potencijalom za rast, kako bi se investicije i resursi fokusirali na ključne regione u kojima Glovo posluje.

"Ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva kompanije Glovo na tržištima kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta. Time će Glovo moći bolje služiti milionima korisnika širom svijeta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju", naveli su iz kompanije.

Iz Glova su zahvalili zaposlenima na dosadašnjem radu, ističući da će radnicima pogođenim ovom odlukom biti pružena podrška tokom tranzicionog perioda.

"Iskreno zahvaljujemo svim našim zaposlenima na njihovom izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom godina, te smo posvećeni tome da zaposlenima na koje će ova odluka uticati pružimo podršku kroz ovaj tranzicioni period uz najveću moguću pažnju i poštovanje", saopšteno je.

Kompanija je naglasila i da će uredno izvršiti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenima, partnerima i drugim učesnicima poslovnog ekosistema u BiH.

"Želimo pružiti apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze", poručili su iz Glova.

Nakon 10. avgusta korisnici u Bosni i Hercegovini više neće moći da koriste Glovo aplikaciju za naručivanje hrane, namirnica i drugih proizvoda.

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Komentari 1

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Darko

Dobro je da idu. Bar ima zemalja koje se odupiru globalnom privrednom feudalizmu i robovlasništvu. Prevoze robu biciklom a naplaćuju kao da prevoze zlato.

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