Sa tržišta BiH povučeno više od 5.000 zaštitnih rukavica zbog bezbjednosnih rizika

Agencija za nadzor nad tržištem BiH saopštila je da je sa tržišta povučeno 5.063 komada zaštitnih rukavica za sprečavanje mehaničkih povreda jer nisu bezbjedne za upotrebu.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučeno je pet modela zaštitnih rukavica za sprečavanje mehaničkih povreda jer nisu ispunjavali propisane bezbjednosne zahtjeve, saopšteno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Tokom inspekcijskih kontrola povučena su ukupno 5.063 komada zaštitnih rukavica.

Kako navode iz Agencije, kontrolisano je devet modela zaštitnih rukavica s ciljem uklanjanja sa tržišta proizvoda koji bi mogli predstavljati opasnost za korisnike, povećanja bezbjednosti potrošača i jačanja svijesti uvoznika i distributera o značaju stavljanja na tržište bezbjednih proizvoda.

Nadzor je sproveden u periodu od 18. septembra prošle godine do 8. juna ove godine, a realizovali su ga Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Brčko distrikta.

Iz Agencije nisu naveli o kojim modelima rukavica je riječ, ali su istakli da je cilj aktivnosti bio sprečavanje plasmana proizvoda koji ne zadovoljavaju propisane standarde bezbjednosti.