Uništeni zbog opasnosti od strujnog udara i požara: Sa tržišta povučena 72 produžna kabla

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Sa tržišta BiH povučena su i uništena 72 komada jednog modela produžnog kabla zbog opasnosti od strujnog udara i požara, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Sa tržišta BiH povučena 72 produžna kabla Izvor: Albina Gavrilovic/Shutterstock

Prilikom kontrole električnih proizvoda kojom su obuhvaćeni i fenovi za kosu, jedan model fena imao je nedostatke u pogledu označavanja i kao takav nije predstavljao ozbiljan rizik po potrošače, međutim uvoznik je preduzeo dobrovoljne mjere povlačenja i uništavanja četiri komada tog proizvoda.

"Na osnovu vizuelne i administrativne kontrole izabrani su uzorci navedenih proizvoda, koji su podvrgnuti laboratorijskim ispitivanjima. Ispitivani uzorci nisu ispunili propisane bezbjednosne zahtjeve. Utvrđene su neusklađenosti koje za potrošače mogu predstavljati opasnost od strujnog udara i požara", isakli su iz Agencije.

Ova kontrola produžnih kablova i fenova za kosu zajednička je regionalna akcija nadzora električnih proizvoda, organizovana uz podršku NJemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

Iz Agencije su pojasnili da je izbor navedenih vrsta proizvoda rezultat zajedničkog dogovora učesnika, pri čemu su u obzir uzeti kriterijumi koji se odnose na njihovu široku rasprostranjenost i učestalost korištenja, kao i na vrste potencijalnih opasnosti koje ovi električni proizvodi mogu predstavljati za potrošače.

