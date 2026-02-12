logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kineske lampice povučene sa tržišta BiH

Kineske lampice povučene sa tržišta BiH

Autor Haris Krhalić
0

Lampice iz Kine povučene su sa tržišta BiH zbog opasnosti od strujnog udara i požara, saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

lampice povučene sa tržišta Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Riječ je o lampicama "didžital lajt siris /Digital Light Series/ 240 LED", koji su opasne jer je dužina napojnog kabla između utikača i prve svjetiljke manja od minimalno dozvoljene.

Ovaj proizvod je nedozvoljene klase izolacije, na njemu nisu navedena neophodna upozorenja, nije propisno označen, a ni usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

Iz Agencije navode da je uvoznik preduzeo mjere dobrovoljnog informisanja potrošača, povlačenje proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

lampice Kina Agencija za nadzor nad tržištem

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ