Kineske lampice povučene sa tržišta BiH

Lampice iz Kine povučene su sa tržišta BiH zbog opasnosti od strujnog udara i požara, saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Riječ je o lampicama "didžital lajt siris /Digital Light Series/ 240 LED", koji su opasne jer je dužina napojnog kabla između utikača i prve svjetiljke manja od minimalno dozvoljene.

Ovaj proizvod je nedozvoljene klase izolacije, na njemu nisu navedena neophodna upozorenja, nije propisno označen, a ni usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

Iz Agencije navode da je uvoznik preduzeo mjere dobrovoljnog informisanja potrošača, povlačenje proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje.