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Uber kupuje vlasnika Glova za skoro 15 milijardi dolara

Uber kupuje vlasnika Glova za skoro 15 milijardi dolara

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Uber je ponudio 41,50 evra po akciji, čime je vrijednost kompanije Delivery Hero procijenjena na oko 14,8 milijardi dolara

Uber kupuje Delivery Hero za 15 milijardi dolara: Stvara se globalni gigant za dostavu hrane Izvor: Shutterstock

Američka kompanija Uber ponudila je gotovo 15 milijardi dolara za preuzimanje njemačkog Delivery Heroa, vlasnika platforme Glovo, čime bi nastao jedan od najvećih svjetskih servisa za dostavu hrane.

Uber je ponudio 41,50 evra po akciji, čime je vrijednost kompanije procijenjena na oko 14,8 milijardi dolara. Ponuda je oko 34 odsto veća od prosječne cijene akcija u prethodna tri mjeseca, piše hrvatski Poslovni dnevnik.

Uber već posjeduje nešto manje od 25 odsto akcija Delivery Heroa, a preuzimanje će biti realizovano ako ponudu prihvate akcionari koji imaju najmanje 50 odsto plus jednu akciju. Upravni i nadzorni odbor Delivery Heroa već su odobrili posao, a završetak transakcije očekuje se u drugoj polovini naredne godine.

U okviru dogovora, Uber se obavezao da će do 2031. godine uložiti dvije milijarde dolara u Njemačku, kao i da će najmanje do 2029. godine zadržati zaposlene i sjedište kompanije u Berlinu.

Spajanjem Uber Eatsa i Delivery Heroa nastala bi platforma koja posluje u 99 zemalja, sa procijenjenom bruto vrijednošću isporučene robe od 236 milijardi dolara u 2025. godini.

Ipak, zbog velikog prisustva obje kompanije na istim tržištima u Evropi, Aziji, na Bliskom istoku i u Latinskoj Americi, očekuje se detaljna provjera regulatora za zaštitu konkurencije.

Delivery Hero je osnovan 2011. godine u Berlinu i tokom godina je brojnim akvizicijama izrastao u jednog od najvećih svjetskih igrača u dostavi hrane, dok Uber ovim preuzimanjem želi da dodatno ojača svoju poziciju na globalnom tržištu.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

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