Uskoro u Srbiji: Pametni uređaji otkrivaju saobraćajne prekršaje u realnom vremenu

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević najavio je da će za nekoliko sedmica svaki saobraćajni policajac koji radi na kontroli saobraćaja imati Android uređaj putem kojeg će u realnom vremenu moći da dobije podatke o saobraćajnim prekršajima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević najavio je da će za nekoliko sedmica svaki saobraćajni policajac koji radi na kontroli saobraćaja imati Android uređaj putem kojeg će u realnom vremenu moći da dobije podatke o saobraćajnim prekršajima.

"Za nekoliko nedelja će svaki saobraćajni policajac koji radi kontrolu saobraćaja imati Android uređaj na kojem će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, o vozilu u kojem je učinjen prekršaj, naravno, mjesto i vrijeme i sve podatke za sankcionisanje tog vozila", izjavio je Lakićević za emisiju "SAT".

Kako je objasnio, policajcima će na uređaju biti dostupni i podaci o prekršajima koje evidentiraju automatske kamere.

"Sve ovo što automatske kamere zabilježe, sve ono za šta mi prođemo i jednog dana će nam stići, ovde stiže upravo tako", rekao je Lakićević.

Prema njegovim riječima, uvođenje ovih uređaja očekuje se za nekoliko sedmica.