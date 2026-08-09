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Uskoro u Srbiji: Pametni uređaji otkrivaju saobraćajne prekršaje u realnom vremenu

Uskoro u Srbiji: Pametni uređaji otkrivaju saobraćajne prekršaje u realnom vremenu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević najavio je da će za nekoliko sedmica svaki saobraćajni policajac koji radi na kontroli saobraćaja imati Android uređaj putem kojeg će u realnom vremenu moći da dobije podatke o saobraćajnim prekršajima.

Saobraćajna policija u Srbiji dobija Android uređaje za praćenje prekršaja u realnom vremenu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević najavio je da će za nekoliko sedmica svaki saobraćajni policajac koji radi na kontroli saobraćaja imati Android uređaj putem kojeg će u realnom vremenu moći da dobije podatke o saobraćajnim prekršajima.

"Za nekoliko nedelja će svaki saobraćajni policajac koji radi kontrolu saobraćaja imati Android uređaj na kojem će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, o vozilu u kojem je učinjen prekršaj, naravno, mjesto i vrijeme i sve podatke za sankcionisanje tog vozila", izjavio je Lakićević za emisiju "SAT".

Kako je objasnio, policajcima će na uređaju biti dostupni i podaci o prekršajima koje evidentiraju automatske kamere.

"Sve ovo što automatske kamere zabilježe, sve ono za šta mi prođemo i jednog dana će nam stići, ovde stiže upravo tako", rekao je Lakićević.

Prema njegovim riječima, uvođenje ovih uređaja očekuje se za nekoliko sedmica.

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Tagovi

Srbija saobraćaj prekršaji

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