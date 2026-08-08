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"Tehnički kvar ili ljudska greška": Prve procjene uzroka željezničke nesreće u Hrvatskoj

"Tehnički kvar ili ljudska greška": Prve procjene uzroka željezničke nesreće u Hrvatskoj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Potpredsjednik Vlade Hrvatske Tomo Medved rekao je da, prema prvim informacijama, uzrok željezničke nezgode kod Šrinjara može biti tehnički kvar ili ljudska odgovornost, ali da će nadležni utvrditi tačan uzrok.

Prve procjene uzroka željezničke nesreće u Hrvatskoj Izvor: Facebook/Radio Vrbovec

On je naveo da je u nezgodi teško povrijeđeno šest, a lakše 13 lica, te da su svi zbrinuti prema težini povreda.

Prema izjavama hrvatskog ministra saobraćaja Olega Butkovića i ljekara zagrebačkog KBC-a Adis Keranović, niko od povrijeđenih nije životno ugrožen.

Do nezgode je došlo u 10.05 časova na pruzi između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec.

Teško povrijeđeni su prevezeni u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše povrijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici.

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