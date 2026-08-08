logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kod mosta Brčko–Gunja pronađene kosti, sumnja se da su ljudske (Foto)

Kod mosta Brčko–Gunja pronađene kosti, sumnja se da su ljudske (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ribari su na isušenom dnu Save kod mosta Brčko–Gunja uočili kosti koje asociraju na ljudske. Policija je obezbijedila mjesto, a identitet kostiju utvrdiće vještaci.

Kod mosta Brčko–Gunja pronađene kosti Izvor: Policija Brčko distrikta

Na priobalnom dijelu Save kod mosta Brčko–Gunja ribari su uočili kosti koje asociraju na ljudske, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta.

Zamjenik šefa Policije Brčko distrikta Emir Mrkaljević rekao je da je policija odmah obezbijedila mjesto nakon dojave da su na isušenom dnu Save pronađene kosti.

Izvor: Policija Brčko distrikta

O slučaju su obaviještena Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Brčko distrikta, a u toku su radnje koje treba da utvrde porijeklo pronađenih kostiju.

"Ne možemo govoriti o tome da li je zaista riječ o ljudskim kostima dok vještaci sudske medicine ne utvrde pravo stanje. Za sada samo postupamo po naredbama Tužilaštva Brčko distrikta, a nakon istražnih radnji pouzdano će se znati o čemu je riječ", izjavio je Mrkaljević.

Za sada nema zvanične potvrde da je riječ o ljudskim ostacima.

Izvor: Policija Brčko distrikta

Možda će vas zanimati

Tagovi

Brčko Kosti Sava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ