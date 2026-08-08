Kod mosta Brčko–Gunja pronađene kosti, sumnja se da su ljudske (Foto)

Ribari su na isušenom dnu Save kod mosta Brčko–Gunja uočili kosti koje asociraju na ljudske. Policija je obezbijedila mjesto, a identitet kostiju utvrdiće vještaci.

Izvor: Policija Brčko distrikta

Na priobalnom dijelu Save kod mosta Brčko–Gunja ribari su uočili kosti koje asociraju na ljudske, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta.

Zamjenik šefa Policije Brčko distrikta Emir Mrkaljević rekao je da je policija odmah obezbijedila mjesto nakon dojave da su na isušenom dnu Save pronađene kosti.

Izvor: Policija Brčko distrikta

O slučaju su obaviještena Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Brčko distrikta, a u toku su radnje koje treba da utvrde porijeklo pronađenih kostiju.

"Ne možemo govoriti o tome da li je zaista riječ o ljudskim kostima dok vještaci sudske medicine ne utvrde pravo stanje. Za sada samo postupamo po naredbama Tužilaštva Brčko distrikta, a nakon istražnih radnji pouzdano će se znati o čemu je riječ", izjavio je Mrkaljević.

Za sada nema zvanične potvrde da je riječ o ljudskim ostacima.

Izvor: Policija Brčko distrikta