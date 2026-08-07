Banjalučki "Vodovod" najavio: Zbog ispiranja novog cjevovoda moguć slabiji pritisak vode u gradu

Testiranje novog cjevovoda promjera 700 milimetra, od prodajnog centra "Centrum" u Petrićevcu do rezervoara Tunjice u ovom prigradskom naselju, počeće večeras, saopšteno je banjalučkog preduzeća "Vodovod".

Izvor: Vodovod Banjaluka

Proba podrazumijeva ispiranje, dezinfekciju i hidrauličku probu.

Za prvi korak, kako su naveli iz "Vodovoda", odnosno za ispiranje i dezinfekciju prve dionice biće potrebno oko 1.000 kubika vode, što može dovesti do pada pritiska u gradskoj mreži.

Dinamika punjenja zavisiće od uslova na vodovodnoj mreži, odnosno od količine vode i pritiska u mreži, a analiza higijenske ispravnosti traje tri dana.

"Hidraulička proba je provjera izdržljivosti, tokom koje se cjevovod izlaže pritisku većem od radnog. Nakon ovih koraka, ukoliko sve bude kako treba, ide spajanje novog cjevovoda na postojeću mrežu, čime postaje operativan u punom kapacitetu", pojasnili su iz "Vodovoda".

Puštanjem u rad ovog cjevovoda u potpunosti će biti riješen problem dopremanja vode do rezervoara Tunjice, čime će biti obezbijeđeno uredno vodosnabdijevanje svih stanovnika sjevernog dijela grada Banjaluka.