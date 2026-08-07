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Hapšenje u Trebinju: Policija u "smartu" pronašla drogu (FOTO)

Hapšenje u Trebinju: Policija u "smartu" pronašla drogu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Trebinjska policija uhapsila je u lice D.V. zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Drogu krio u smartu, pa uhapšen Izvor: PU Trebinje

Prilikom pretresa osumnjičenog, putničkog automobila marke "Smart Fortwo" i jednog ugostiteljskog objekta koji koristi, policija je u vozilu pronašla dva vakumirana pakovanja sa bijelom praškastom materijom koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu spid.

Izvor: PU Trebinje

Ukupna težina pronađene materije iznosi 689,97 grama.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo preduzimanje mjera i radnji radi dokumentovanja krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

(Mondo)

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