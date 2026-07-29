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Sarajlija uhapšen nakon pretresa: Policija pronašla 39 stabljika kanabisa

Sarajlija uhapšen nakon pretresa: Policija pronašla 39 stabljika kanabisa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Muškarac iz Sarajeva A.L. (45) uhapšen je u ovom gradu jer je u pretresu kuće i pratećih objekata koje koristi pronađeno 39 stabljika kanabisa i veća količina marihuane, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Sarajlija uhapšen zbog droge Izvor: Shutterstock

O svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a A.I, koji je uhapšen juče, osumnjičen je da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge.

Istog dana na području opštine Ilidža, u Ulici DŽemala Bijedića, dogodila se nezgoda prilikom koje je A.M. (31) iz Sarajeva pao sa električnog trotineta i zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Njemu je ukazana pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu, odakle je upućen na Kliniku za neurohirurgiju radi nastavka liječenja.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a uviđaj su obavili pripadnici kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova. 

(Srna)

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Sarajevo kanabis marihuana droga hapšenje

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