Policija uhapsila Banjalučanina: Nakon svađe pokušao da zapali kontejner

Policija je uhapsila Banjalučanina S.Š. zbog sumnje da je nakon verbalne rasprave sa drugim licem pokušao da zapali metalni kontejner ispred stambenog objekta u vlasništvu prijavioca.

Izvor: MONDO/Vesna Kerkez

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je S.Š. uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Policiji je juče oko 18 časova prijavljeno da je osumnjičeni, nakon verbalne rasprave sa prijaviocem, polio metalni kontejner ispred njegovog stambenog objekta zapaljivom tečnošću s namjerom da ga zapali.

Nakon toga došlo je i do međusobnog fizičkog naguravanja.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv S.Š. će, po okončanju istrage i dokumentovanju predmeta, biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.