Crna Gora uvodi vize Rusima, u Moskvi bijesni zbog odluke

Ambasada Rusije u Crnoj Gori kritikovala je odluku Podgorice da od 1. novembra uvede vize za ruske državljane, navodeći da bi taj potez mogao da ugrozi bilateralne odnose i negativno utiče na crnogorski turizam.

Izvor: Youtube/ SERGIO_SPECTOR

Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopštila je da je odluka Podgorice da od 1. novembra uvede vize za ruske državljane dokaz da je spoljna politika Crne Gore pod snažnim spoljnim uticajem.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, rusko diplomatsko predstavništvo navodi da je odluka povezana sa obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, izražavajući nezadovoljstvo tim potezom, prenosi Index.hr.

Iz Ambasada upozoravaju da bi uvođenje viznog režima moglo negativno da utiče na bilateralne odnose, ali i na pojedine sektore crnogorske privrede, prije svega na turizam.

Prema podacima ambasade, ruski turisti prošle godine ostvarili su 16,4 odsto ukupnih noćenja u Crnoj Gori, dok turizam učestvuje sa oko 30 odsto u bruto domaćem proizvodu zemlje. Moskva smatra da bi uvođenje viza moglo značajno da smanji broj ruskih turista.

"Mora se pretpostaviti da ova mjera vjerovatno neće naići na razumijevanje i podršku među građanima Crne Gore koji žele da razvijaju saradnju sa Rusijom", navodi se u saopštenju, uz ocjenu da je zadržavanje bezviznog režima moguće i tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji ali da, kako tvrde, za to nema interesa s crnogorske strane.

Iz Ambasade upozoravaju i da bi ta odluka mogla da utiče na zajedničke projekte u kojima učestvuju ruske kompanije, uz poruku da je Moskva spremna da razmotri prijedloge koji bi doprinijeli prevazilaženju pogoršanih odnosa.

"Zadržavamo pravo adekvatnog odgovora na poteze neprijatelja", navodi se u saopštenju Ambasade Rusije.

Crnogorske vlasti ranije su saopštile da će od 1. novembra državljanima Rusije za ulazak u zemlju biti potrebna viza, uz mogućnost podnošenja zahtjeva u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore i viznim centrima u Rusiji, a u planu je i uvođenje elektronskih viza.

Osim ruskih državljana, vize za ulazak u Crnu Goru biće potrebne i građanima Turske, Saudijske Arabije, Bjelorusije i Kine.

(Mondo.rs)