logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijski nizak vodostaj Dunava zabrinuo Srbiju, angažovane sve nadležne institucije

Istorijski nizak vodostaj Dunava zabrinuo Srbiju, angažovane sve nadležne institucije

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Republički štab za vanredne situacije održao je sjednicu povodom istorijski niskog vodostaja Dunava, koji ugrožava funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Nizak vodostaj Dunava podigao uzbunu u Srbiji Izvor: MUP

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić predsjedavao je danas sjednicom Štaba, na kojoj je razmatrana kritična hidrološka situacija izazvana istorijski niskim vodostajem Dunava, njene posljedice po funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i moguće mjere za njihovo ublažavanje.

Dačić je naložio da sve nadležne institucije, organi i subjekti od značaja, svako u okviru svojih nadležnosti, nastave sa sprovođenjem svih raspoloživih mjera radi ublažavanja posledica nastale situacije.

"Ovo nije pitanje jedne institucije, već celog državnog sistema. Očekujem da svako uradi svoj deo posla, da budemo potpuno koordinisani i da iskoristimo sve raspoložive kapacitete kako bismo posljedice ove situacije sveli na najmanju moguću mjeru. Država će učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti građane, privredu i naše prirodne resurse", poručio je Dačić na sednici Štaba kojoj su prisustvovali pomoćnik ministra, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, kao i direktori javnih preduzeća i predstavnici nadležnih institucija.

Republički štab za vanredne situacije konstatovao je da aktuelna hidrološka situacija zahteva kontinuirano praćenje i koordinisano postupanje svih nadležnih institucija.

Štab je preporučio da nadležni organi, JVP "Vode Vojvodine", JVP "Srbijavode" i druge nadležne institucije nastave sa preduzimanjem mera radi obezbeđivanja funkcionisanja Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, ublažavanja posledica istorijski niskog vodostaja Dunava i stabilnog vodosnabdevanja korisnika sistema.

Istovremeno, nadležne institucije nastaviće sa pojačanim praćenjem uticaja niskih vodostaja na energetski sistem, plovidbu i hidrološke prilike, kako bi blagovremeno preduzimale mjere u skladu sa razvojem situacije.

Sjednici štaba prisustvovali su ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar za evropske integracije Nemanja Starović, kao i ministar pravde Nenad Vujić i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dunav vodostaj Republički štab za vanredne situacije Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ