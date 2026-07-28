Istorijski nizak vodostaj Dunava zabrinuo Srbiju, angažovane sve nadležne institucije

Republički štab za vanredne situacije održao je sjednicu povodom istorijski niskog vodostaja Dunava, koji ugrožava funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Izvor: MUP

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Ivica Dačić predsjedavao je danas sjednicom Štaba, na kojoj je razmatrana kritična hidrološka situacija izazvana istorijski niskim vodostajem Dunava, njene posljedice po funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i moguće mjere za njihovo ublažavanje.

Dačić je naložio da sve nadležne institucije, organi i subjekti od značaja, svako u okviru svojih nadležnosti, nastave sa sprovođenjem svih raspoloživih mjera radi ublažavanja posledica nastale situacije.

"Ovo nije pitanje jedne institucije, već celog državnog sistema. Očekujem da svako uradi svoj deo posla, da budemo potpuno koordinisani i da iskoristimo sve raspoložive kapacitete kako bismo posljedice ove situacije sveli na najmanju moguću mjeru. Država će učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti građane, privredu i naše prirodne resurse", poručio je Dačić na sednici Štaba kojoj su prisustvovali pomoćnik ministra, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, kao i direktori javnih preduzeća i predstavnici nadležnih institucija.

Republički štab za vanredne situacije konstatovao je da aktuelna hidrološka situacija zahteva kontinuirano praćenje i koordinisano postupanje svih nadležnih institucija.

Štab je preporučio da nadležni organi, JVP "Vode Vojvodine", JVP "Srbijavode" i druge nadležne institucije nastave sa preduzimanjem mera radi obezbeđivanja funkcionisanja Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, ublažavanja posledica istorijski niskog vodostaja Dunava i stabilnog vodosnabdevanja korisnika sistema.

Istovremeno, nadležne institucije nastaviće sa pojačanim praćenjem uticaja niskih vodostaja na energetski sistem, plovidbu i hidrološke prilike, kako bi blagovremeno preduzimale mjere u skladu sa razvojem situacije.

Sjednici štaba prisustvovali su ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar za evropske integracije Nemanja Starović, kao i ministar pravde Nenad Vujić i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina.