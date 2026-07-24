Drama na Dunavu, luksuzni brod udario u zid brane: Veliki broj povrijeđenih u Beču (Foto)

Povrijeđeno 14 osoba u sudaru rječnog broda sa zidom kod brane na reci Dunav u Beču.

Izvor: Daniel Scharinger / imago stock&people / Profimedia

Najmanje 14 osoba povrijeđeno je u sudaru rječnog broda u Beču u Austriji sa zidom brane na reci Dunav, piše austrijski "Hojte". Luksuzni rječni brod udario je u zid brane uzvodno od brane hidroelektrane Frojdenau na reci Dunav u Beču.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima, oko četiri ujutru kada je brod udario u betonsku konstrukciju koja se nalazi uz obalu. Većina putnika je u tim trenucima spavala.

Na lice mjesta odmah je izašla vatrogasna služba Beča - podeljeni su bili u dve grupe, jedna za obalu a druga za sam brod. Ukupno je povrijeđeno 14 osoba od kojih je šest prevezeno u bolnicu zbog modrica i uglavnom lakših povreda.

Na luksuznom brodu može da stane 180 putnika uz 40 članova posade. Dugačak je 135 metara i cena putovanja ovakvim brodom iznosi oko 800 evra, zavisno od sezone i vrste putovanja.