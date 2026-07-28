Vlada Srpske odobrila 46.000 KM za spomenik Slobodanu Stojanoviću u Zvorniku

Vlada Republike Srpske odobrila je 46.000 KM za spomenik dječaku Slobodanu Stojanoviću, mučki ubijenom u Kamenici prije 34 godine, koji će biti postavljen u Zvorniku, rekao je danas gradonačelnik Bojan Ivanović.

Izvor: Goran Janjić/Srna

Nakon što je sa predsjednikom Vlade Srpske Savom Minićem položio vijenac na grob dječaka Slobodana u Drinjači kod Zvornika, Ivanović je zahvalio Kabinetu predsjednika i Vladi Republike Srpske za odobrena sredstva.

Ivanović je rekao da je dvanaestogodišnji Slobodan Stojanović mučen i ubijen samo zato što je bio dijete druge vjere i da je njegova sudbina ostavila dubok trag u srpskom narodu.

Protojerej Marko Danojlović rekao je da su u mjesnom groblju u Drinjači pohranjeni zemni ostaci dječaka, jednog od novomučenika parohije Zvorničko-tuzlanske koji se proslavljaju 8. juna, dok se 27. jula obilježava dan njegovog stradanja, kada je njegov život mučenički završen rukom krvnika Elfete Veseli.

"Nažalost to se dogodilo, ali mi uvijek iznova sa ovog mjesta šaljemo poruku da se nijednom narodu u bilo kojem dijelu svijeta ovakve stvari ne smiju događati", naglasio je Danojlović.

Dvanaestogodišnji Slobodan mučki je ubijen u Kamenici kod Zvornika nakon što se, pošto je sa roditeljima izbjegao iz sela, vratio u svoj dom kako bi pronašao psa.

Slobodanovo tijelo pronađeno je 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice.

Masovnu grobnicu pronašli su i otkopali pripadnici Vojne policije iz Milića, a identifikacija je obavljena u Vatrogasnom domu u Zvorniku. Tijelo je identifikovano DNK analizom. Nakon toga je sahranjen u Drinjači.

Za svirepo ubistvo dječaka, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina.