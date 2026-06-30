Požar uništio dva elektrostuba, a vjetar oštetio trafostanicu:Stabilizovano snabdijevanje strujom u zvorničkim naseljima

Kvarovi izazvani nevremenom u Kozluku i Lokanju otklonjeni su i oko 5.000 korisnika je dobilo struju, rekao je izvršni direktor za terenske operacije u preduzeću "Elektro-Bijeljina" Milan Lukić.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Požar koji je izbio na jednoj njivi zapalio je dva elektrostuba koja su u potpunosti izgorjela, dok je vjetar bacio krov na veliku čvornu trafostanicu u Kozluku", rekao je Lukić i dodao da su svi kvarovi popravljeni i da je situacija pod kontrolom.

Nevrijeme praćeno gradom i vjetrom, koje je zahvatilo područje Zvornika, prouzrokovalo je večeras kvarove na elektroenergetskoj mreži.

Ranije večeras iz "Elektro-Bijeljine" su naveli da je, zbog oštećenja krova na 35-kilovoltnoj trafostanici u Kozluku, bez električne energije oko 6.000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, Lokanja, Šepka, Roćevića, Pađina, Trnovice, Jasenice, Kiseljaka, Tabanaca i Tršića.