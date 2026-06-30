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Haos nakon olujnog nevremena u Zvorniku: Oko 6.000 potrošača bez struje zbog oštećenja trafostanice

Haos nakon olujnog nevremena u Zvorniku: Oko 6.000 potrošača bez struje zbog oštećenja trafostanice

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Nevrijeme praćeno gradom i vjetrom, koje je zahvatilo područje Zvornika, prouzrokovalo je kvarove na elektroenergetskoj mreži, zbog čega je trenutno bez struje oko 6.000 potrošača.

Haos nakon olujnog nevremena u Zvorniku: Oko 6.000 potrošača bez struje zbog oštećenja trafostanice Izvor: Facebook/screenshot

Prema informacijama iz "Elektro-Bijeljine", zbog oštećenja krova na 35-kilovoltnoj trafostanici u Kozluku, bez električne energije je oko 6.000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, Lokanja, Šepka, Roćevića, Pađina, Trnovice, Jasenice, Kiseljaka, Tabanaca i Tršića.

U Službi Civilne zaštite grada Zvornika Srni je rečeno da je zvorničko područje zahvatilio nevrijeme, mjestimično sa gradom, te da se za kratko vrijeme sručila velika količina padavina, ali da nije bilo velike štete.

"Pretpostavlja se da je grom udario u jednu od trafostanica, te je došlo do prekida u snabdijevanju strujom u sjevernom dijelu grada, ali je kvar otklonjen i snabdijevanje je normalizovano", kažu u Civilnoj zaštiti.

Pripadnici Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik uspješno su u naselju Pilica uklonili drvo koje je ugrožavalo bezbjednost saobraćaja.

Iz Civilne zaštite su poručili da prate dešavanja na terenu.

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Zvornik nevrijeme

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