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Pao vojni helikopter, ima mrtvih: Strašne slike sa mjesta nesreće u Češkoj (Foto)

Pao vojni helikopter, ima mrtvih: Strašne slike sa mjesta nesreće u Češkoj (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Poginula jedna osoba u padu vojnog helikoptera u Češkoj Republici.

Pao vojni helikopter u Češkoj Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danas je poginula jedna osoba u padu vojnog helikoptera u Češkoj Republici, piše "Echo 24.cz". U helikopteru je bilo ukupno pet osoba u trenutku nesreće koja se dogodila u vojnoj bazi Namješt na Oslavi koja se nalazi oko 180 kilometara jugoistočno od Praga.

Na licu mjesta su odmah intervenisale hitne službe nakon pada vojnog helikoptera. Riječ je o vojnom helikopteru "Venom" američke proizvodnje koji koristi češka vojska.

"Nažalost, jedna osoba nije preživjela pad helikoptera, povrijeđeni su prevezeni u bolnicu kopnenim i vazdušnim putem. Dvoje u Brno i jedan u Jihlavu", izjavio je Petr Janače, portparol regionalne jedinice spasilaca koji su na licu mjesta intervenisali.

Pogledajte fotografije sa mjesta gdje je pao vojni helikopter u Češkoj Republici

Nesreća se dogodila u 22. vazduhoplovnoj bazi helikopterske avijacije. Zasad nije poznat nesreće, istraga je u toku.

(Mondo.rs)

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