Poginulo svih osam članova posade nakon pada američkog bombardera B-52

Vazduhoplovna baza Edvards saopštila je da je poginulo svih osam članova posade bombardera B-52 koji se srušio neposredno nakon polijetanja tokom rutinske probne misije.
Vazduhoplovna baza Edvards potvrdila je da se smatra da je poginulo svih osam članova posade strateškog bombardera "B-52" koji se srušio juče.
"Bombarder tipa B-52 stratofortres Ratnog vazduhoplovstva SAD, sa osam osoba na brodu, srušio se danas u 19:20 časova, neposredno nakon polijetanja tokom rutinske probne misije. Prve naznake ukazuju na to da niko nije mogao preživjeti pad. Pripadnici službi za vanredne situacije nalaze se na mjestu nesreće, a nadležni rade na utvrđivanju sudbine svih lica", navodi se u saopštenju baze.
Prema saopštenju, uzrok nesreće je predmet istrage.
BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.— Fox News (@FoxNews)June 15, 2026
Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.
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