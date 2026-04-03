logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogođena dva američka helikoptera u toku akcije potrage: Pojavio se i snimak napada (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Pogođena dva američka helikoptera tokom potrage za pilotom iz F-15.

Pogođena dva američka helikoptera u toku akcije potrage: Pojavio se i snimak napada (Video) Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Anonimni američki zvaničnici su za "NBC News" da su pogođena dva američka helikoptera "Crni jastreb" u Iranu tokom potrage za drugim pilotom iz oborenog F-15 aviona, prenosi britanski list "Gardijan". Jedan pilot je ubrzo pronađen, dok za drugim tragaju i Iran (koji nudi nagradu ako se pronađe živ) i američka vojska, a u međuvremenu je oboren još jedan lovac A-10 Warthog.

Anonimni američki zvaničnici su potvrdili da su svi članovi posade iz oba helikoptera u dobrom stanju. Pojavio se i snimak za koji se tvrdi da predstavlja napad na američke helikoptere.

Na snimku se vide helikopteri kako lete nisko dok traže drugog pilota iz oborenog F-15 lovca. Vide se i iranski policajci koji su ručnim lanserima raketa gađali "Crne jastrebe" koji su oštećeni, nisu oboreni. 

Tagovi

Iran SAD helikopter pad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ