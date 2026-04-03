Pogođena dva američka helikoptera u toku akcije potrage: Pojavio se i snimak napada (Video)

Pogođena dva američka helikoptera tokom potrage za pilotom iz F-15.

Anonimni američki zvaničnici su za "NBC News" da su pogođena dva američka helikoptera "Crni jastreb" u Iranu tokom potrage za drugim pilotom iz oborenog F-15 aviona, prenosi britanski list "Gardijan". Jedan pilot je ubrzo pronađen, dok za drugim tragaju i Iran (koji nudi nagradu ako se pronađe živ) i američka vojska, a u međuvremenu je oboren još jedan lovac A-10 Warthog.

Anonimni američki zvaničnici su potvrdili da su svi članovi posade iz oba helikoptera u dobrom stanju. Pojavio se i snimak za koji se tvrdi da predstavlja napad na američke helikoptere.

WATCH: Iranian police firing at two U.S. HH-60W Jolly Green II helicopters during a search for the downed F-15E crew jet today. — Clash Report (@clashreport) April 3, 2026

Na snimku se vide helikopteri kako lete nisko dok traže drugog pilota iz oborenog F-15 lovca. Vide se i iranski policajci koji su ručnim lanserima raketa gađali "Crne jastrebe" koji su oštećeni, nisu oboreni.