Hitni helikopterski transporti: Dvoje djece iz RS prevezeno na liječenje u Beograd

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uspješno su realizovali vanredne vazdušno-medicinske transporte dvoje djece u Beograd.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Hitni medicinski transport sedmogodišnjeg djeteta iz Banjaluke u Beograd izvršen je juče radi neurohirurške intervencije u Univerzitetskoj dječijoj klinici u Tiršovoj, a u četvrtak vanredni transport šesnaestogodišnje devojčice iz Trebinja na VMA.

Djevojčica je transportovana radi složene operacije kostiju lica, nakon povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći.

Stanje djece i neophodna medicinska intervencije zahtijevali su upućivanje u visokospecijalizovane zdravstvene ustanove u Beogradu.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo od početka godine do danas izvršili su 59 vazdušno-medicinskih transporta i nastavljaju svoj rad u službi građana.

Iz Uprave su poručili da su uvijek na raspolaganju građanima i zdravstvenim ustanovama s ciljem spasavanja ljudskih života.