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Tužilaštvo provjerava navode o mogućim nezakonitostima u Memorijalnom centru Srebrenica

Tužilaštvo provjerava navode o mogućim nezakonitostima u Memorijalnom centru Srebrenica

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet zbog sumnji na utaju poreza i doprinosa u Memorijalnom centru Srebrenica. Odluka o sprovođenju istrage još nije donesena.

srebrenica Izvor: Shutterstock

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u Memorijalnom centru Srebrenica, ali odluka o sprovođenju istrage još nije donesena,

Kako su pojasnili iz Tužilaštva, u ovom predmetu se, pod nadzorom postupajućeg tužioca, preduzimaju mjere i radnje radi vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave u vezi sa postojanjem osnova sumnje i izvršenju krivičnog djela utaja poreza i doprinosa.

Navode da postoji zahtjev postupajućeg tužioca za prikupljanjem dokumentacije, kao i predzmanje mjera i radnji od strane određenih ovlaštenih lica s ciljem provjere navoda i prikupljanja dokaza.

Odluka o sprovođenju istrage još nije donesena, već se sva lica saslušavaju u svojstvu svjedoka.

Nakon prikupljanja sve relevantne dokumentcije i dokaza tužilac će biti u prilici da donese konačnu tužilašku odluku, rečeno je u tužilaštvu.

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Tagovi

Srebrenica Memorijalni centar Srebrenica malverzacije tužilaštvo Bijeljina

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