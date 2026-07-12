U Zalazju parastos Srbima ubijenim na Petrovdan 1992. godine

U Zalazju kod Srebrenice počelo je obilježavanje 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačikim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga.

Izvor: Srna/Miro Pejić

Parastos se služi i za 22 srpska borca koja su zarobljena 12. jula 1992. godine, a potom ubijena.

Osim većeg broja građana, parastosu prisustvuje potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Petko Rankić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Marko Milisav, ministar saobraćaj i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Parastos srpskim žrtvama kod spomenika i kosturnice u Zalazju služi protojerej Aleksandar Mlađenović iz Srebrenice.

Izvor: Srna/Miro Pejić

Parastosu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim.

Nastavljajući sistematsko plansko i kontinuirano etničko čišćenje srpskih prostora započeto u aprilu, brojne muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića, 12. jula 1992. godine, upale su u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini ubijajući, pljačkajući i paleći sve što su stigle.

Osim 69 poginulih srpskih civila i vojnika i velikog broja ranjenih, na Petrovdan 1992. godine nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja nastradalih Bošnjaka.

Izvor: Srna/Miro Pejić

Posmrtni ostaci stradalih su poslije više od godinu identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine, dok su dvojica vojnika pronađeni obezglavljeni na smetljištu, ekshumirani, identifikovani i sahranjeni ranije.

Deset nestalih još nije pronađeno i njima se gubi trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici. Od zarobljenih niko nije preživio i niko nije odgovarao za njihova ubistva.

Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i srednjeg Podrinja još niko nije odgovarao.

(Srna)