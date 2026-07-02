"U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide": U subotu obilježavanje 34 godine od stradanja Srba iz Podrinja

U Bratuncu će u subotu, 4. jula, biti obilježene 34 godine od zločina nad 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja.

Izvor: Miro Pejić/Srna

Cjelodnevni program pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" počinje Svetom arhijerejskom liturgijom koju će u porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice služiti Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Iz Odbora za obilježavanje srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču najavljeno je da je za 9.00 časova planiran doček patrijarha Porfirija u porti bratunačkog hrama, nakon čega će uslijediti Sveta arhijerejska liturgija.

Liturgiju će služiti patrijarh Porfirije, uz sasluženje Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske parvoslavne crkve.

U 11.30 časova krenuće litija od crkve Uspenija Presvete Bogorodice do bratunačkog gradskog i vojničkog groblja.

U podne će na groblju u Bratuncu biti služen parastos za ubijene civile i vojnike iz srednjeg Podrinja i Birča, nakon čega je planirana besjeda patrijarha Porfirija, te obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Uslijediće polaganje cvijeća i vijenaca kod spomen-krsta na bratunačkom groblju.

Iz Organizacionog odbora ranije su naveli da se na pomenu očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana, kao i zvaničnika Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea, kao i delegacije međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u BiH.

U Bratuncu će pomen biti odat svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69, a zarobljena su 22 vojnika i civila, od kojih niko nije preživio.

U subotu, 4. jula, u Republici Srpskoj će biti dan žalosti u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske.

(Srna)