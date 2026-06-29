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Vlada Republike Srpske proglasila 4. jul Danom žalosti

Vlada Republike Srpske proglasila 4. jul Danom žalosti

Autor Dragana Božić
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Vlada Republike Srpske proglasila je 4. jul 2026. godine Danom žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine.

Vlada Republike Srpske proglasila 4. jul Danom žalosti Izvor: Vedran Ševčuk/ MONDO

Vlada Republike Srpske je na 13. telefonskoj sjednici donijela odluku da 4. jul 2026. godine bude proglašen Danom žalosti u Republici Srpskoj.

Dan žalosti proglašen je povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine.

Iz Vlade Republike Srpske saopšteno je da će Dan žalosti biti obilježen u skladu sa Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

(Mondo)

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Tagovi

dan žalosti Republika Srpska Vlada RS

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