Vlada Republike Srpske proglasila 4. jul Danom žalosti

Vlada Republike Srpske proglasila je 4. jul 2026. godine Danom žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine.

Izvor: Vedran Ševčuk/ MONDO

Vlada Republike Srpske je na 13. telefonskoj sjednici donijela odluku da 4. jul 2026. godine bude proglašen Danom žalosti u Republici Srpskoj.

Dan žalosti proglašen je povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine.

Iz Vlade Republike Srpske saopšteno je da će Dan žalosti biti obilježen u skladu sa Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

(Mondo)